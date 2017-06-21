|
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
22.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
По данным аналитического центра Realt.by средняя цена «трешек», выставленных на продажу через нашу базу равна $83 тыс. Мы искали коттеджи именно в этом ценовом пределе. Кроме того, нас интересовало наличие коммуникаций, расстояние от МКАД, качество дорог, новизна и готовность.
Иногда варианты, частично подходящие под желаемые параметры, выставляются на продажу дешевле «однушек». Так, за $27 тыс в 10 минут от МКАД по Логойскому направлению предлагают
За $59 тыс. на продажу выставлен
За $67 тыс. на продажу выставлен
За $68 тыс. на продажу выставлен
За $71 тыс. на продажу выставлен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие горожане мечтают переехать в пригород, но мало кто решается на такой смелый шаг: раньше, чтобы сменить «трешку» в Минске на небольшой коттедж возле столицы...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии