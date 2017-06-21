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Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске

22.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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По данным аналитического центра Realt.by средняя цена «трешек», выставленных на продажу через нашу базу равна $83 тыс. Мы искали коттеджи именно в этом ценовом пределе. Кроме того, нас интересовало наличие коммуникаций, расстояние от МКАД, качество дорог, новизна и готовность.

Иногда варианты, частично подходящие под желаемые параметры, выставляются на продажу дешевле «однушек». Так, за $27 тыс в 10 минут от МКАД по Логойскому направлению предлагают небольшой дом в садовом товариществе. Фасад утеплен, водопровод и канализация введены в дом, газ на участке. Этот вариант, конечно, уступает тем, что выставлены на продажу по цене трешки – он далеко не под ключ. Для того, чтобы жить в нем, покупателю придется провести газ внутрь дома, установить двухконтурный котел, сделать разводку отопления и внутреннюю отделку. Общая площадь строения – 100 кв.м, 70 из которых – жилая, 30 – гараж, участок – 7 соток.

Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске

За $59 тыс. на продажу выставлен небольшой коттедж 2008 года постройки в деревне Синило, что в 12 км. от МКАД по Пуховичскому направлению. Путь от кольцевой до дома займет 12 минут. Снаружи строение облицовано штукатуркой, внутри есть все удобства, ремонт, мебель и техника. Сам дом построен из газосиликата с утеплителем, крыша выполнена из металлочерепицы, окна ПВХ. Отопление паровое на газу, вода – из скважины, канализация местная. В доме две изолированные жилые комнаты и гостиная, совмещенная с кухней. Общая площадь – 90 кв.м. Дом расположен на участке в 22 сотки, огорожен забором из металлопрофиля.

Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске

За $67 тыс. на продажу выставлен двухэтажный дом 2000 года постройки в деревне Гончаровка, что в 24 км. от МКАД по Московскому направлению. Время в пути от кольцевой до порога займет 17 минут. Снаружи дом выглядит неказисто – первый этаж обложен кирпичом, второй обшит сайдингом. Но внутри сделан очень приличный ремонт. Здесь также есть все коммуникации и удобства. Общая площадь – 112 кв.м. Планировка довольно странная: на первом этаже есть изолированная спальня, окруженная кухней-гостиной, на втором перегородки и отделка отсутствуют. Площадь участка – 15 соток.

Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске

За $68 тыс. на продажу выставлен трехуровневый коттедж в агрогородке Луговая Слобода – 16 км. от МКАД в Могилевском направлении (12 минут езды). Коттежд строился в 2007 году из керамзитобетона, утеплен и оштукатурен, общая площадь – 147 кв.м, три изолированные комнаты большого метража, в каждой – по 2-4 окна, внутренняя отделка немного подгулявшая. Мансардный этаж пока не освоен. В доме все удобства и все коммуникации. Участок – 10 соток.

Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске

За $71 тыс. на продажу выставлен небольшой коттедж из оштукатуренного газосиликата в 21 км. от МКАД в сторону Молодечно (22 минуты езды). Строение относится к 2015 году постройки, общая площадь – 150 кв.м., 90 из которых жилая площадь, остальное – гараж. Внутри выполнена качественная отделка, есть все удобства, мебель и бытовая техника. Дом стоит на участке в 20 соток.

Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске
 
 
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Многие горожане мечтают переехать в пригород, но мало кто решается на такой смелый шаг: раньше, чтобы сменить «трешку» в Минске на небольшой коттедж возле столицы...

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