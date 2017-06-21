Загород без доплат. Обзор домов в пригороде по цене трешки в Минске

По данным аналитического центра Realt.by средняя цена «трешек», выставленных на продажу через нашу базу равна $83 тыс. Мы искали коттеджи именно в этом ценовом пределе. Кроме того, нас интересовало наличие коммуникаций, расстояние от МКАД, качество дорог, новизна и готовность.

Иногда варианты, частично подходящие под желаемые параметры, выставляются на продажу дешевле «однушек». Так, за $27 тыс в 10 минут от МКАД по Логойскому направлению предлагают небольшой дом в садовом товариществе. Фасад утеплен, водопровод и канализация введены в дом, газ на участке. Этот вариант, конечно, уступает тем, что выставлены на продажу по цене трешки – он далеко не под ключ. Для того, чтобы жить в нем, покупателю придется провести газ внутрь дома, установить двухконтурный котел, сделать разводку отопления и внутреннюю отделку. Общая площадь строения – 100 кв.м, 70 из которых – жилая, 30 – гараж, участок – 7 соток.