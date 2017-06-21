Лукашенко: Надо строить не новые железные занавесы, а наводить мосты

Для Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран — членов Центрально-Европейской инициативы, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

«Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии. Мы стремимся выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Однако, заметил президент, есть определенные силы, которые не оставляют попыток возродить блоковую политику прошлого. «Кто как не мы, представители государств Центральной и Восточной Европы, понимаем, к каким разрушительным и катастрофическим последствиям она может привести», — сказал белорусский лидер.

Напоминает об этом и сегодняшняя дата — 22 июня. Ровно 76 лет назад Беларусь оказалась под страшным ударом фашистской Германии. С этого дня Вторая мировая война вступила в новый, наиболее кровопролитный этап, в котором погибли десятки миллионов европейцев. В Беларуси это каждый третий житель.

«Полагаю, что историческая память заставляет нас особенно ценить мир и благополучие», — подчеркнул президент.

«Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. Тем более это порой ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном. Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте», — уверен Александр Лукашенко.

Только через равноправный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно Большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание, сказал глава государства. «Центрально-Европейская инициатива должна быть нацелена на решение именно этой очень сложной, непростой задачи», — подчеркнул белорусский лидер.

Председательство в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) — дополнительная возможность для Беларуси улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество.

«Мы рассматриваем свое председательство как уникальную возможность для эффективного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы, — сказал Александр Лукашенко. — Немаловажно, что ЦЕИ тесно взаимодействует с Европейским союзом, участвуя в реализации его различных программ и проектов, в том числе стратегии регионального развития. Для нас это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через прикладное сотрудничество».

Кроме того, Беларусь считает свое председательство в ЦЕИ отличным подспорьем для интенсификации взаимодействия с другими ее странами-членами. Так, некоторые из присутствующих делегатов, кроме участия в сегодняшнем мероприятии, проводят двусторонние встречи со своими белорусскими коллегами.

«Очень надеюсь, что по их итогам будут достигнуты конкретные договоренности в политической и экономической областях», — заключил глава государства.