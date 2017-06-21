ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Экономика на пальцах". Как продавая нам "иллюзию прогресса", цифровые гиганты проявляют худшие черты капитализма

22.06.2017 12:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Программа появится в прямом эфире 22 июня в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Трансляцию можно будет смотреть на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Не так давно в западных СМИ появилась большая аналитическая статья про корпоративное управление в Uber-е, которая проливает свет на многое, что творится в компании и том будущем, которое оно готовит мировой экономике.

Автор программы «Экономики на пальцах» внимательно изучил этот документ и нашел в нем немало угрожающих признаков для наемных работников.

Но дело не ограничивается одним Uber-ом. Другие крупные игроки интернет-рынка, в том числе и молодые стартапы, также своими действиями подают сигнал о том, что нам с вами придется не очень сладко в их системе координат и ценностей.

Сергей Чалый продолжит рассказывать о том, почему продавая нам «иллюзию прогресса», гиганты цифрового мира проявляют худшие черты дикого капитализма. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY сегодня в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Смотрите также
Старых отмыть или новых нарожать. Нас ждет реиндустриализация за китайские кредиты?
Как Uber и другие высокотехнологичные компании, получая наши данные, делают нас беднее
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Чалый продолжит рассказывать о том, почему продавая нам "иллюзию прогресса", гиганты цифрового мира проявляют худшие черты дикого капитализма.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Ладутько подал заявление на банкротство "Мотовело"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика