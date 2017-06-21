Программа появится в прямом эфире 22 июня в 15.15.

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Трансляцию можно будет смотреть на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Не так давно в западных СМИ появилась большая аналитическая статья про корпоративное управление в Uber-е, которая проливает свет на многое, что творится в компании и том будущем, которое оно готовит мировой экономике.

Автор программы «Экономики на пальцах» внимательно изучил этот документ и нашел в нем немало угрожающих признаков для наемных работников.

Но дело не ограничивается одним Uber-ом. Другие крупные игроки интернет-рынка, в том числе и молодые стартапы, также своими действиями подают сигнал о том, что нам с вами придется не очень сладко в их системе координат и ценностей.

Сергей Чалый продолжит рассказывать о том, почему продавая нам «иллюзию прогресса», гиганты цифрового мира проявляют худшие черты дикого капитализма. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY сегодня в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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