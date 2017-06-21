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Фруктово-овощные палатки останутся на улицах Минска
22.06.2017 11:00 — Новости Экономики | БДГ
Мингорисполком решил сохранить фруктово-овощные палатки на улицах Минска.
«После того как появилась информация о том, что не будут выделяться площадки под уличную торговлю фруктами и овощами, а имеющиеся договоры аренды не будут продлеваться после окончания срока их действия, в Мингорисполком и администрации районов столицы стали поступать письменные и устные обращения жителей с просьбой сохранить палаточную торговлю», - сообщила
По ее словам, мнение жителей стало решающим - палатки продолжат работать.
Сейчас в Минске насчитывается 203 такие палатки. Они размещаются на торговых площадках на правах аренды. Как отметила Нина Емельянова, количество фруктово-овощных палаток уменьшается в основном по инициативе арендаторов (в 2016 году по этому основанию был расторгнут 41 договор).
Ранее зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий
Однако, по словам экономиста Антона Болточко, чиновники
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Мингорисполком решил сохранить фруктово-овощные палатки на улицах Минска.
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