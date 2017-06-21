Фруктово-овощные палатки останутся на улицах Минска

Мингорисполком решил сохранить фруктово-овощные палатки на улицах Минска.

«После того как появилась информация о том, что не будут выделяться площадки под уличную торговлю фруктами и овощами, а имеющиеся договоры аренды не будут продлеваться после окончания срока их действия, в Мингорисполком и администрации районов столицы стали поступать письменные и устные обращения жителей с просьбой сохранить палаточную торговлю», - сообщила БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

По ее словам, мнение жителей стало решающим - палатки продолжат работать.

Сейчас в Минске насчитывается 203 такие палатки. Они размещаются на торговых площадках на правах аренды. Как отметила Нина Емельянова, количество фруктово-овощных палаток уменьшается в основном по инициативе арендаторов (в 2016 году по этому основанию был расторгнут 41 договор).

Ранее зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий заявил о скором сворачивании торговли в палатках на улицах Минска. Он отметил, что в нынешнем году еще такие объекты сохранятся, так как срок аренды у многих не закончен, но в будущем их количество сократится.