На двух арестованных авторов российского агентства «Регнум» — Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — завели новые уголовные дела по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Эту информацию сообщил со ссылкой на свои источники БелаПАН , и в отношении своего мужа подтвердила TUT.BY Любовь Павловец.



Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец. Коллаж TUT.BY

Новое дело по ч. 1 статьи 233 УК (до 3 лет лишения свободы) заведено еще 6 мая. Любовь Павловец не знает, в чем конкретно подозревают ее мужа по этой статье.

Также в отношении всех трех арестованных авторов «Регнума» (двое упомянутых плюс Дмитрий Алимкин) продолжается дело о разжигании национальной розни за их тексты на сайтах российского агентства и еще нескольких онлайн-СМИ.

По словам жены Павловца, следователь заверил ее, что к концу июня будут готовы результаты экспертизы текстов.

Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года и с тех пор находятся под арестом. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц — от 5 до 12 лет лишения свободы).

Основанием для преследования публицистов стали их тексты на ряде пророссийских ресурсов. По оценке комиссии по экстремизму при Мининформе, в публикациях Павловца, Алимкина и Шиптенко «ставится под сомнение суверенитет Беларуси, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры».

Выпустить публицистов призвала организация «Репортеры без границ». Ведущие белорусские правозащитники в студии TUT.BY рассказали , что пока не видели материалов дела, достаточных для того, чтобы назвать задержанных политзаключенными.

МИД России и посол РФ в Минске Александр Суриков не стали вступаться за арестованных. Официальная точка зрения Москвы: это белорусские граждане, публикации которых были провокационными и вредили отношениям двух стран. Редакция «Регнума» даже подала иск в суд против пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой за ее комментарий по этому делу.

В марте в Москве по запросу белорусских следователей задержали шеф-редактора «Регнума», белорусского гражданина Юрия Баранчика. Но экстрадиции не случилось — московский суд освободил его из-под ареста. Сам Баранчик подал прошение о политическом убежище.