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На двух арестованных авторов "Регнума" завели новые дела
22.06.2017 12:18 — Новости Экономики | Tut.by
На двух арестованных авторов российского агентства «Регнум» — Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — завели новые уголовные дела по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Эту информацию сообщил со ссылкой на свои источники
Новое дело по ч. 1 статьи 233 УК (до 3 лет лишения свободы) заведено еще 6 мая. Любовь Павловец не знает, в чем конкретно подозревают ее мужа по этой статье.
Также в отношении всех трех арестованных авторов «Регнума» (двое упомянутых плюс Дмитрий Алимкин) продолжается дело о разжигании национальной розни за их тексты на сайтах российского агентства и еще нескольких онлайн-СМИ.
По словам жены Павловца, следователь заверил ее, что к концу июня будут готовы результаты экспертизы текстов.
Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года и с тех пор находятся под арестом. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц — от 5 до 12 лет лишения свободы).
Основанием для преследования публицистов стали их тексты на ряде пророссийских ресурсов. По
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На Юрия Павловца и Сергея Шиптенко завели новые уголовные дела по статье о незаконной предпринимательской деятельности.
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