Бобруйский завод HEINEKEN переходит под управление Oasis

Концерн HEINEKEN N.V. принял решение о новом этапе развития своей стратегии в Восточной Европе, в том числе и в Беларуси.

Как сообщили в компании , в нашей стране она переходит к долгосрочному стратегическому сотрудничеству с компанией Oasis. С 2010 года стороны сотрудничают в Казахстане и Украине.

Компании договорились объединить свои подразделения в Беларуси в одну компанию, которая будет принадлежать и управляться Oasis, тогда как HEINEKEN предоставит лицензии на производство и продажу пива под своими брендами, а также продолжит обеспечивать контроль качества и маркетинговую поддержку. Завершение сделки должны одобрить регулирующие органы.

По словам президента HEINEKEN по региону Восточная Европа, Ближний Восток и Африка Ролана Пирме, заключенное соглашение положительно повлияет на развитие рынка пива и безалкогольных напитков в Беларуси, обеспечив местный рынок сильным игроком, а потребителей — разнообразной и высококачественной продукцией.

В свою очередь председатель совета директоров Oasis Николас Хендерсон-Стюарт отметил, что соединение портфеля пивных брендов HEINEKEN и торговых марок соков, безалкогольных напитков и пива Oasis «позволит создать высококонкурентное предприятие с большими перспективами роста на белорусском и зарубежном рынках».

Компани HEINEKEN в Беларуси представлена пивными брендами Heineken®, Krusovice, Zlaty Bazant, «Охота», «Бобров», «Речицкое» и квасом «Хатні». Производство расположено в Бобруйске. Оазис в нашей стране производит соки и нектары «Сочный» и «Экзотик», минеральную воду «Аквилия», пиво «Оттингер» . Ее производство также находится в Бобруйске.