МИД Литвы сообщил о нарушении воздушного пространства самолетом из Беларуси

Минобороны Литвы 22 июня сообщило, что гражданский самолет Ан-2 из Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы, передает Delfi .

Произошло все в среду, 21 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Литвы в 14.03−14.07 и в 14.14−14.17. Нарушение зафиксировали средства наблюдения за воздушным пространством ВВС Литвы, сообщили в министерстве.

Служба охраны госграницы Литвы начала досудебное расследование. Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене заявила, что 22 июня временной поверенной в делах Беларуси в Литве вручат ноту из-за инцидента.

Офицер по связям с общественностью Штаба ВВС Литвы Аудрюс Ашмонтас рассказал, что воздушная полиция НАТО была проинформирована об инциденте, но самолеты на перехват поднимать не стали, потому что нарушение было кратковременным. По его словам, самолет был без транспондеров.

Напомним, в апреле воздушное пространство Беларуси нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта пилотируемый гражданином Дании легкий самолет P46T. Самолет вглубь территории залетел на 8 км, но спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство страны.