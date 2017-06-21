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Макей: Беларусь хочет активнее участвовать в европейской интеграции с упором на экономику

22.06.2017 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь рассматривает свое участие в Центрально-Европейской инициативе как возможность для активизации участия нашей страны в европейских интеграционных процессах с упором на экономическую составляющую. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи министров иностранных дел стран — участниц ЦЕИ в Минске.

— Мы сегодня обсуждали, как страны — члены ЦЕИ могли бы вместе содействовать полноформатному и прагматичному сотрудничеству между интеграционными объединениями на континенте, как повысить нашу сплоченность в противостоянии новым трансграничным вызовам, таким, например, как миграция.

Стороны обсудили развитие логистики, транспорта, сближение стандартов и перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ, чтобы адаптировать ее к новым вызовам в регионе. Следующим председателем после Беларуси в 2018 году будет Хорватия.

Замглавы МИД этой страны Томислав Лендич назвал самым главным приоритетом ЦЕИ стабильность и процветание региона. Он добавил, что Хорватии будет сложно достичь того же уровня профессионализма в проведении мероприятий председательства, что показала Беларусь.

Заместитель министра иностранных дел Италии Винченцо Амендола отметил, что у его страны и Беларуси есть общая проблема — миграция. У Италии — со странами Северной Африки, у Беларуси — с «одной из соседок», отметил Амендола.

Альтернативный генеральный секретарь ЦЕИ Маргот Клестиль-Лёффлер назвала решение Беларуси председательствовать в организации «мудрым и стратегическим», потому что оно придало особую важность восточному измерению ЦЕИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла встреча глав МИД стран-участниц Центрально-Европейской инициативы, где Беларусь председательствует в этом году.

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