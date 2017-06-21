Доллар и евро продолжают расти

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Доллар США и евро вновь подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 22 июня.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:

Доллар США — 1,9309

Евро — 2,1556

100 российских рублей — 3,2097

Таким образом, доллар в Беларуси вновь подорожал (почти на копейку) и обновил трехмесячный максимум своей стоимости. Более чем полторы копейки в четверг прибавил и евро. Немного подорожал российский рубль.

Ослабление белорусского рубля к иностранным валютам произошло на фоне снижающихся цен на нефть: стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 45 долларов, что также привело и к ослаблению российского рубля на бирже.