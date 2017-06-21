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Доллар и евро продолжают расти
22.06.2017 17:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Доллар США и евро вновь подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 22 июня.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:
Таким образом, доллар в Беларуси вновь подорожал (почти на копейку) и обновил трехмесячный максимум своей стоимости. Более чем полторы копейки в четверг прибавил и евро. Немного подорожал российский рубль.
Ослабление белорусского рубля к иностранным валютам произошло на фоне снижающихся цен на нефть: стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 45 долларов, что также привело и к ослаблению российского рубля на бирже.
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На торгах 22 июня стоимость доллара в Беларуси вновь побила трехмесячный максимум.
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