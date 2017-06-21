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Источник: Беларусь начинает размещение евробондов

22.06.2017 17:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Беларусь в четверг начала размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сроком 5 и 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в банковских кругах.

Источник: Беларусь начинает размещение евробондов
© REUTERS Dado Ruvic
Беларусь начала road show очередного выпуска евробондов

Как ранее сообщал Минфин Беларуси, с 19 июня белорусские власти проводят в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

По словам источника в банковской сфере, ориентир доходности пятилетнего транша на начале размещения составляла 7-7,5%, десятилетнего транша — 7,75-8%.

Во второй половине дня стало известно, что Беларусь установила новые ориентиры доходности по размещаемым в четверг еврооблигациям.

По словам источника, новый ориентир доходности пятилетнего транша составляет около 7,25%, десятилетнего транша — около 7,75%. Закрытие книги заявок планируется в 16.30 мск.

Ранее власти Беларуси сообщали, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин страны отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок.

Белоруссия осуществила два выпуска евробондов в 2010 году и 2011 году на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Еврооблигации, номинированные в долларах, размещаются на 5 и 10 лет, доходность пятилетнего транша на начале размещения достигала 7,5%, десятилетнего – до 8%.

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