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На Октябрьской площади проходит пикет солидарности с политзаключенными

22.06.2017 18:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Октябрьской площади в Минске активисты проводят пикет солидарности с политзаключенными.

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Пикет начался в 18.00, в нем участвуют около 10 человек. Это активисты «Моладзі БНФ», гражданской кампании «Европейская Беларусь», Белорусского национального конгресса.

Активисты выражают солидарность с 14-ю арестованными фигурантами дела «Белого легиона», участником движения «Критическая масса» Дмитрием Полиенко и правозащитником Михаилом Жемчужным. Двух последних белорусские правозащитные структуры признали политзаключенными.

Люди держат в руках портреты Дмитрия Полименко и Сергея Стрибульского, одного из фигурантов дела «Белого легиона», а также небольшую растяжку «Свабоду палітвязням». Вокруг дежурят десятки сотрудников милиции в штатском и руководство минского ГУВД, в происходящее они не вмешиваются, только сотрудники в штатском снимают участников пикета на камеры.

Прийти на пикет солидарности с политзаключенными призвал «Белорусский национальный конгресс», объединение активистов разных оппозиционных структур, которое возглавляет Николай Статкевич. Он сам на сегодняшнюю акцию не пришел, объяснив это в комментарии «Радыё Свабода» тем, что не хочет быть задержан перед акцией, которую он планирует на 3 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционеры выражают солидарность с фигурантами дела "Белого легиона", активистом движения "Критическая масса" Дмитрием Полиенко и правозащитником Михаилом...

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