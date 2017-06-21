|
На Октябрьской площади проходит пикет солидарности с политзаключенными
22.06.2017 18:05 — Новости Экономики | Tut.by
На Октябрьской площади в Минске активисты проводят пикет солидарности с политзаключенными.
Пикет начался в 18.00, в нем участвуют около 10 человек. Это активисты «Моладзі БНФ», гражданской кампании «Европейская Беларусь», Белорусского национального конгресса.
Активисты выражают солидарность с 14-ю арестованными фигурантами
Люди держат в руках портреты Дмитрия Полименко и Сергея Стрибульского, одного из фигурантов дела «Белого легиона», а также небольшую растяжку «Свабоду палітвязням». Вокруг дежурят десятки сотрудников милиции в штатском и руководство минского ГУВД, в происходящее они не вмешиваются, только сотрудники в штатском снимают участников пикета на камеры.
Прийти на пикет солидарности с политзаключенными
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционеры выражают солидарность с фигурантами дела "Белого легиона", активистом движения "Критическая масса" Дмитрием Полиенко и правозащитником Михаилом...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии