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"Нет принципиальных разногласий". Макей - о переговорах с ЕС по реадмиссии и визам
22.06.2017 19:53 — Новости Экономики | Tut.by
Европейские партнеры заинтересованы в заключении соглашений между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима, заявил 22 июня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает
«Мы заинтересованы в том, чтобы достичь соглашений по обозначенным темам. Я вижу заинтересованность и со стороны наших европейских партнеров», — сказал Макей, отметив, что еще необходимо урегулировать некоторые технические моменты.
«Думаю, что в ходе диалога мы сблизим наши позиции. Нет никаких принципиальных разногласий», — заявил Макей.
Напомним, в начале недели начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун по итогам визовых переговоров между Минском и Брюсселем заявил, что ЕС
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Европейские партнеры заинтересованы в заключении соглашений между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима, заявил Макей.
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