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"Нет принципиальных разногласий". Макей - о переговорах с ЕС по реадмиссии и визам

22.06.2017 19:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейские партнеры заинтересованы в заключении соглашений между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима, заявил 22 июня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает БЕЛТА. Данная тема обсуждались сегодня на переговорах.


Мирослав Лайчак и Владимир Макей. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

«Мы заинтересованы в том, чтобы достичь соглашений по обозначенным темам. Я вижу заинтересованность и со стороны наших европейских партнеров», — сказал Макей, отметив, что еще необходимо урегулировать некоторые технические моменты.

«Думаю, что в ходе диалога мы сблизим наши позиции. Нет никаких принципиальных разногласий», — заявил Макей.

Напомним, в начале недели начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун по итогам визовых переговоров между Минском и Брюсселем заявил, что ЕС предварительно согласился дать Беларуси переходный период по соглашению о реадмиссии. Минск и Брюссель ведут переговоры о двух соглашениях — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Оба документа должны быть подписаны в пакете.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейские партнеры заинтересованы в заключении соглашений между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима, заявил Макей.

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