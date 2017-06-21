Европейские партнеры заинтересованы в заключении соглашений между Беларусью и ЕС о реадмиссии и облегчении визового режима, заявил 22 июня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает БЕЛТА . Данная тема обсуждались сегодня на переговорах.



Мирослав Лайчак и Владимир Макей. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

«Мы заинтересованы в том, чтобы достичь соглашений по обозначенным темам. Я вижу заинтересованность и со стороны наших европейских партнеров», — сказал Макей, отметив, что еще необходимо урегулировать некоторые технические моменты.

«Думаю, что в ходе диалога мы сблизим наши позиции. Нет никаких принципиальных разногласий», — заявил Макей.

Напомним, в начале недели начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун по итогам визовых переговоров между Минском и Брюсселем заявил, что ЕС предварительно согласился дать Беларуси переходный период по соглашению о реадмиссии. Минск и Брюссель ведут переговоры о двух соглашениях — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Оба документа должны быть подписаны в пакете.