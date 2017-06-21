Датский ритейлер Jysk доволен первым полугодием своей работы в Беларуси. Реальность оказалась лучше, чем оператор планировал изначально. Об этом заявили представители компании на пресс-конференции в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня Jysk открыл свой третий торговый объект в Беларуси с момента. Помимо стационарных точек за прошедшее с ноябрьского дебюта время компания запустила интернет-магазин. О первых финансовых результатах работы в Беларуси в Jysk не распространяются. Говорят лишь, что открытие одной торговой точки обходится в полмиллиона евро.

— За полгода работы первые два магазина в Минске находятся в топ-5 в товарообороте среди всех магазинов Jysk в странах Балтии, — отметил директор белорусской «дочки» «Йуск» Иварс Краучунс. — Хотя это объясняется и тем, что в Минске было всего два магазина на 2 млн человек.

По его словам, в Беларуси самый высокий средний чек среди 30 магазинов Литвы, Латвии и Эстонии. «Выше даже, чем в Эстонии. Этого мы не ожидали», — сказал он. Но назвать точную цифру среднего чека топ-менеджер отказался — «это существенно больше 20 евро».

В будние дни через один белорусский Jysk проходит около 3 тысяч человек, в выходные — 5−6 тысяч.

Свой третий магазин на площадях гипермаркета «Простор» в Шабанах компании удалось открыть «в рекордные три недели». Его площадь — около 2000 кв. м. Наименование — около 3 тысяч товаров для дома и интерьера.

В конце мая в Беларуси заработал онлайн-магазин Jysk. Но говорить о результатах его работы пока рано. В Литве покупки в онлайн-магазине ритейлера занимают 5% от всех продаж. Однако темпы роста весьма высокие, поскольку это очень перспективное направление бизнеса.

Jysk в ближайшие 10 лет планирует обзавестись в Беларуси 25−30 магазинами. Четвертый объект должен открыться через 2 месяца «на севере Беларуси». В любом случае планы по развитию довольно осторожные, поскольку компания арендует площади, а не возводит магазины с нуля.

— В настоящий момент ограничения по открытию не финансовые, а логистические. Мы сами заказывает у производителей товар, и, чтобы спланировать дополнительные объемы, нам нужно как минимум 8 месяцев, — отметил директор «Йуска».

Сотрудничество с белорусскими производителями могло несколько нивелировать данную проблему. В настоящее время порядка 20% наименований товаров ритейлера сделано в Беларуси. В частности, компания сотрудничает с производителем матрасов «Вегас», мебельщиками из «Ольсы» и «Инволюкса», производителями штор «Моготекс», подушек «Камиса», «Коврами Бреста». При этом Jysk часть белорусской продукции приобретает для продажи в своих магазинах в странах Балтии и даже Канады.

— Мне за счастье иметь больше производителей в Беларуси, это снимает ряд вопросов, но пока не со всеми может найти точки соприкосновения, — комментирует Краучунс. — Например, иногда предлагают закупочные цены выше, чем есть у нас на полках. Мы не хотим финансировать неэффективные производства за счет кошельков своих покупателей.

Еще одна проблема — дефицит качественных торговых площадей, которые бы устраивали датского ритейлера. А те, что есть, предлагают «хорошую локацию, но очень высокие ставки по аренде». «Не все еще осознали, что уже не будет уровня ставок, который был в 2013 году. Все хотят окупить вложения в торговые центры за 5−7 лет. Мы тоже не можем работать себе в убыток. Предлагаем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — добавил он.

Несмотря на свои позитивные оценки касательно работы на белорусском рынке, в компании признают, что ритейл еще не восстановился до уровня 2014 года, покупательная способность населения не увеличилась. «Мы с тем периодом не можем сравнивать, потому что нас в Беларуси не было. Но те, кто работал, понимают, что до уровня 2014 года еще далеко», — сказал Иварс Краучунс, который до прихода в Jysk работал в «Просторе».

Ранее предполагалось, что открытие магазинов в Минске отобьет желание белорусов посещать их в Вильнюсе. Однако пока освоение Беларуси не отразилось на посещаемости Jysk в Литве, где наблюдается «стабильный рост». При этом, что «регулярные цены в Беларуси не выше, чем регулярные цены в Литве». Но акционные предложения в Вильнюсе и Минске могут быть разные, сказали топ-менеджеры Jysk в Беларуси и странах Балтии.