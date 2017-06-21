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Jysk доволен полугодием работы в Беларуси: "средний чек здесь выше, чем даже в Эстонии"
22.06.2017 20:07 — Новости Экономики | Tut.by
Датский ритейлер Jysk доволен первым полугодием своей работы в Беларуси. Реальность оказалась лучше, чем оператор планировал изначально. Об этом заявили представители компании на пресс-конференции в Минске.
Сегодня Jysk открыл свой третий торговый объект в Беларуси с момента. Помимо стационарных точек за прошедшее с
— За полгода работы первые два магазина в Минске находятся в топ-5 в товарообороте среди всех магазинов Jysk в странах Балтии, — отметил директор белорусской «дочки» «Йуск» Иварс Краучунс. — Хотя это объясняется и тем, что в Минске было всего два магазина на 2 млн человек.
По его словам, в Беларуси самый высокий средний чек среди 30 магазинов Литвы, Латвии и Эстонии. «Выше даже, чем в Эстонии. Этого мы не ожидали», — сказал он. Но назвать точную цифру среднего чека топ-менеджер отказался — «это существенно больше 20 евро».
В будние дни через один белорусский Jysk проходит около 3 тысяч человек, в выходные — 5−6 тысяч.
Свой третий магазин
В конце мая в Беларуси заработал онлайн-магазин Jysk. Но говорить о результатах его работы пока рано. В Литве покупки в онлайн-магазине ритейлера занимают 5% от всех продаж. Однако темпы роста весьма высокие, поскольку это очень перспективное направление бизнеса.
Jysk в ближайшие 10 лет планирует обзавестись в Беларуси 25−30 магазинами. Четвертый объект должен открыться через 2 месяца «на севере Беларуси». В любом случае планы по развитию довольно осторожные, поскольку компания арендует площади, а не возводит магазины с нуля.
— В настоящий момент ограничения по открытию не финансовые, а логистические. Мы сами заказывает у производителей товар, и, чтобы спланировать дополнительные объемы, нам нужно как минимум 8 месяцев, — отметил директор «Йуска».
Сотрудничество с белорусскими производителями могло несколько нивелировать данную проблему. В настоящее время порядка 20% наименований товаров ритейлера сделано в Беларуси. В частности, компания сотрудничает с производителем матрасов «Вегас», мебельщиками из «Ольсы» и «Инволюкса», производителями штор «Моготекс», подушек «Камиса», «Коврами Бреста». При этом Jysk часть белорусской продукции приобретает для продажи в своих магазинах в странах Балтии и даже Канады.
— Мне за счастье иметь больше производителей в Беларуси, это снимает ряд вопросов, но пока не со всеми может найти точки соприкосновения, — комментирует Краучунс. — Например, иногда предлагают закупочные цены выше, чем есть у нас на полках. Мы не хотим финансировать неэффективные производства за счет кошельков своих покупателей.
Еще одна проблема — дефицит качественных торговых площадей, которые бы устраивали датского ритейлера. А те, что есть, предлагают «хорошую локацию, но очень высокие ставки по аренде». «Не все еще осознали, что уже не будет уровня ставок, который был в 2013 году. Все хотят окупить вложения в торговые центры за 5−7 лет. Мы тоже не можем работать себе в убыток. Предлагаем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — добавил он.
Несмотря на свои позитивные оценки касательно работы на белорусском рынке, в компании признают, что ритейл еще не восстановился до уровня 2014 года, покупательная способность населения не увеличилась. «Мы с тем периодом не можем сравнивать, потому что нас в Беларуси не было. Но те, кто работал, понимают, что до уровня 2014 года еще далеко», — сказал Иварс Краучунс, который до прихода в Jysk работал в «Просторе».
Ранее предполагалось, что открытие магазинов в Минске отобьет желание белорусов посещать их в Вильнюсе. Однако пока освоение Беларуси не отразилось на посещаемости Jysk в Литве, где наблюдается «стабильный рост». При этом, что «регулярные цены в Беларуси не выше, чем регулярные цены в Литве». Но акционные предложения в Вильнюсе и Минске могут быть разные, сказали топ-менеджеры Jysk в Беларуси и странах Балтии.
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Jysk в ближайшие 10 лет планирует обзавестись в Беларуси 25−30 магазинами. Четвертый объект должен открыться через 2 месяца "на севере Беларуси".
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