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Источник: Беларусь думает разместить евробонды на 1,25 млрд долларов

22.06.2017 20:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 млн долларов, десятилетние — в размере 750 млн долларов. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на источника в банковских кругах.


Фото: Ведомости

По его словам, пятилетний транш будет размещен с доходностью 7,125%, десятилетний — с доходностью 7,625%. Совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 млрд долларов, большая часть которого приходится на пятилетние евробонды, добавил он.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7−7,5% и 7,75−8% соответственно, но в ходе сбора заявок сужал ориентиры до около 7,25% и 7,75%.

Напомним, белорусская делегация 19−21 июня провела в США и Европе road show доллларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Ранее власти Беларуси заявляли, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму до 1 млрд долларов.

Беларусь возвращается на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.

 
 
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Белоруссия планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 млн долларов, десятилетние - в размере 750 млн долларов.

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