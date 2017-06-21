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Источник: Беларусь думает разместить евробонды на 1,25 млрд долларов
22.06.2017 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 млн долларов, десятилетние — в размере 750 млн долларов. Об этом сообщает агентство
По его словам, пятилетний транш будет размещен с доходностью 7,125%, десятилетний — с доходностью 7,625%. Совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 млрд долларов, большая часть которого приходится на пятилетние евробонды, добавил он.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7−7,5% и 7,75−8% соответственно, но в ходе сбора заявок сужал ориентиры до около 7,25% и 7,75%.
Напомним, белорусская делегация 19−21 июня
Ранее власти Беларуси
Беларусь возвращается на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.
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Белоруссия планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 млн долларов, десятилетние - в размере 750 млн долларов.
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