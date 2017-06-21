Мясникович: Белорусские поставщики должны допускаться на торги в РФ наряду с российскими

Условия доступа белорусских и российских производителей к торгам в Российской Федерации должны быть сопоставимыми. Об этом заявил журналистам в Минске председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Необходимо, чтобы наши хозяйствующие субъекты допускались на торги наряду с российскими», — отметил Михаил Мясникович. Эта тема наряду с другими вопросами торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами будет обсуждаться на предстоящем IV Форуме регионов Беларуси и России.

Председатель Совета Республики констатировал, что в торговле между странами периодически возникают барьеры.

«Имеют место факты принятия решений в одностороннем порядке. И хотя эти решения напрямую и не противоречат документам Союзного государства, но то, что они принимаются, иногда наносит ущерб партнеру с другой стороны и таким образом не содействуют формированию единого экономического пространства», — сказал он. Примеры таких ситуаций есть в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике. «Это и ИТ-сфера, когда программное обеспечение в России закупается только отечественное, а наши айтишники не могут нормально работать на рынке РФ, это и разрешительная система по грузоперевозкам в/из третьих стран», — перечислил Михаил Мясникович.

По его мнению, неправильно пытаться решить объективно сложные вопросы в одиночку.

«Барьеры есть, и надо их постепенно снимать. Для нас это сложно, поскольку нет границы между нашими странами, мы не можем защитить отечественных производителей методами тарифной или нетарифной политики, остается работать с себестоимостью и качеством, — отметил Михаил Мясникович. — В то же время мы видим, что целый ряд других государств предоставляет своим производителям большие преференции, в том числе за счет средств бюджета, которые мы не можем предоставить в силу объективных причин своим производителям. Это разрушает рынки и создает условия недобросовестной конкуренции на общем экономическом пространстве».

Вместе с тем он считает, что объединяя усилия можно добиться решения проблемных вопросов. «Как мне кажется, партнеры с пониманием к этому отнесутся, чтобы выработать решения, приемлемые для всех или, по крайней мере, минимизировать издержки в сложившейся ситуации», — резюмировал Михаил Мясникович.