Беларусь разместила бонды на 1,4 млрд долларов, спрос был вдвое выше

Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в финансовых кругах.

Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%, что примерно соответствует ожиданиям

Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.

Напомним, белорусская делегация 19−21 июня провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Ранее власти Беларуси заявляли , что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму до 1 млрд долларов.

Беларусь возвращается на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.