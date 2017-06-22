Белорусские власти рискуют опять наступить на грабли директивной экономики

Директивные инструменты управления экономикой возвращаются. Власти предпринимают попытки административными методами обеспечивать рост промышленного производства и заработных плат. Ручное управление предприятиями может закончиться тем, что государство наступит на старые грабли, и болезненный эффект от этого будет испытывать вся страна.



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Особенности ручного управления экономикой

Средняя зарплата, согласно последним опубликованным данным (за апрель), составляла в Беларуси 776,7 рубля, а к концу года ее планируется довести до 1000 рублей. Для госорганов это уже давно не устное поручение президента, а формализованное требование, доведенное, по информации БелаПАН, в письменном виде до всей вертикали власти.

Еще в феврале по поручению Совмина облисполкомы получили расчетные показатели по уровню среднемесячной зарплаты в 2017 году. В частности, Брестской области поставлена задача обеспечить в текущем году рост номинальных доходов населения на 33,9% (!) и выйти в декабре 2017-го на среднюю зарплату в размере 941,2 рубля.

Для достижения этого ориентира по распоряжению председателя Брестского облисполкома в марте 2017 года создана специальная рабочая группа по рассмотрению вопросов повышения заработной платы.

«Организована защита планов мероприятий по росту заработной платы структурными подразделениями облисполкома по курируемым видам экономической деятельности и по подведомственным (входящим в состав) организациям», — говорится в материалах Брестского облисполкома, которыми располагает БелаПАН.

Обеспечить рост зарплаты в Брестской области, в частности, «планируется за счет реализации мер по наращиванию объемов производства и реализации продукции».

Кстати, с весны до госорганов в Беларуси стали доводиться как в старые добрые (докризисные) времена задания по темпам роста промышленного производства. Так что нагрузка на предприятия выпала двойная — и зарплаты повысить, и рост промышленного производства обеспечить.

Причем отчитываться о выполнении директивных показателей госорганы, которым подведомственны госпредприятия, должны будут постоянно. По информации БелаПАН, в июне госорганы по поручению правительства готовили помесячные графики повышения зарплат до конца года.

Таким образом, приходится констатировать, что механизмы ручного управления экономикой для достижения директивных показателей в Беларуси вновь задействованы. В недалеком прошлом быстрый рост зарплат приводил к ослаблению курса белорусского рубля, а директивное повышение темпов промышленного производства — к увеличению складских запасов.

Так почему же страна возвращается к инструментам, которые дают серьезные побочные эффекты?

Административный ресурс до добра не доведет

Очень похоже на то, что консенсус в кабинетах власти относительно приоритетов экономической политики отсутствует, и одни пытаются сохранить финансовую стабильность, а другие — выполнить административными методами требование президента по росту доходов населения.

«В кабинетах власти присутствуют как прагматики, которые являются сторонниками рыночной экономики, так и технократы, которые придерживаются командно-административных принципов экономики. Когда политическое руководство страны видит, что предложения рыночников не обеспечивают желаемый рост экономики, начинают побеждать предложения технократов», — объясняет происходящее экономист Антон Болточко.

По мнению экспертов, возврат к административным методам управления экономикой является закономерным следствием того, что власти пытаются сохранить существующую модель и на ее основе обеспечить рост благосостояния населения.

«Сейчас, когда ВВП вышел из отрицательной области, на государственном уровне возникла иллюзия, что экономикой можно управлять проверенными директивными методами», — отметил в комментарии для БелаПАН эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

По его мнению, использование административных инструментов несет потенциальные угрозы для экономики.

«Директивный рост промпроизводства чреват тем, что если продажи на сопоставимую величину расти не будут, то такая практика приведет к вымыванию оборотных средств предприятий и ухудшит их финансовое состояние», — предполагает Дмитрий Крук.

Искусственный рост зарплат также породит серьезные побочные эффекты, считает экономист.

«Искусственный рост зарплат чреват увеличением издержек на труд и снижением ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров. Поэтому с точки зрения здравого смысла директивно повышать зарплаты нельзя, однако если такую цель реально захотят достичь, то на определенную дату это можно сделать, но негативные последствия в этом случае будут неизбежны», — убежден эксперт BEROC.

Белорусские экономисты констатируют, что предпосылок для существенного повышения производительности труда и сопоставимого роста зарплат пока не видно, и поэтому надеются, что власти не станут пытаться достичь этих целей любой ценой.

«Госдолг Беларуси (по отношению к ВВП) приближается к порогу экономической безопасности. Ослабление курса белорусского рубля, которое станет вероятным следствием искусственного повышения зарплат, приведет к тому, что параметры долговой нагрузки на экономику перестанут выдерживаться. Поэтому за директивный рост зарплат придется заплатить высокую цену, и хочется надеяться, что до этого не дойдет», — резюмировал Антон Болточко.