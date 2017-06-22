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Белорусские власти рискуют опять наступить на грабли директивной экономики
23.06.2017 09:48 — Новости Экономики | Tut.by
Директивные инструменты управления экономикой возвращаются. Власти предпринимают попытки административными методами обеспечивать рост промышленного производства и заработных плат. Ручное управление предприятиями может закончиться тем, что государство наступит на старые грабли, и болезненный эффект от этого будет испытывать вся страна.
Особенности ручного управления экономикой
Средняя зарплата, согласно последним опубликованным данным (за апрель), составляла в Беларуси 776,7 рубля, а к концу года ее планируется довести до 1000 рублей. Для госорганов это уже давно не устное поручение президента, а формализованное требование, доведенное, по информации БелаПАН, в письменном виде до всей вертикали власти.
Еще в феврале по поручению Совмина облисполкомы получили расчетные показатели по уровню среднемесячной зарплаты в 2017 году. В частности, Брестской области поставлена задача обеспечить в текущем году рост номинальных доходов населения на 33,9% (!) и выйти в декабре 2017-го на среднюю зарплату в размере 941,2 рубля.
Для достижения этого ориентира по распоряжению председателя Брестского облисполкома в марте 2017 года создана специальная рабочая группа по рассмотрению вопросов повышения заработной платы.
«Организована защита планов мероприятий по росту заработной платы структурными подразделениями облисполкома по курируемым видам экономической деятельности и по подведомственным (входящим в состав) организациям», — говорится в материалах Брестского облисполкома, которыми располагает БелаПАН.
Обеспечить рост зарплаты в Брестской области, в частности, «планируется за счет реализации мер по наращиванию объемов производства и реализации продукции».
Кстати, с весны до госорганов в Беларуси стали доводиться как в старые добрые (докризисные) времена задания по темпам роста промышленного производства. Так что нагрузка на предприятия выпала двойная — и зарплаты повысить, и рост промышленного производства обеспечить.
Причем отчитываться о выполнении директивных показателей госорганы, которым подведомственны госпредприятия, должны будут постоянно. По информации БелаПАН, в июне госорганы по поручению правительства готовили помесячные графики повышения зарплат до конца года.
Таким образом, приходится констатировать, что механизмы ручного управления экономикой для достижения директивных показателей в Беларуси вновь задействованы. В недалеком прошлом быстрый рост зарплат приводил к ослаблению курса белорусского рубля, а директивное повышение темпов промышленного производства — к увеличению складских запасов.
Так почему же страна возвращается к инструментам, которые дают серьезные побочные эффекты?
Административный ресурс до добра не доведет
Очень похоже на то, что консенсус в кабинетах власти относительно приоритетов экономической политики отсутствует, и одни пытаются сохранить финансовую стабильность, а другие — выполнить административными методами требование президента по росту доходов населения.
«В кабинетах власти присутствуют как прагматики, которые являются сторонниками рыночной экономики, так и технократы, которые придерживаются командно-административных принципов экономики. Когда политическое руководство страны видит, что предложения рыночников не обеспечивают желаемый рост экономики, начинают побеждать предложения технократов», — объясняет происходящее экономист Антон Болточко.
По мнению экспертов, возврат к административным методам управления экономикой является закономерным следствием того, что власти пытаются сохранить существующую модель и на ее основе обеспечить рост благосостояния населения.
«Сейчас, когда ВВП вышел из отрицательной области, на государственном уровне возникла иллюзия, что экономикой можно управлять проверенными директивными методами», — отметил в комментарии для БелаПАН эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.
«Директивный рост промпроизводства чреват тем, что если продажи на сопоставимую величину расти не будут, то такая практика приведет к вымыванию оборотных средств предприятий и ухудшит их финансовое состояние», — предполагает Дмитрий Крук.
Искусственный рост зарплат также породит серьезные побочные эффекты, считает экономист.
«Искусственный рост зарплат чреват увеличением издержек на труд и снижением ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров. Поэтому с точки зрения здравого смысла директивно повышать зарплаты нельзя, однако если такую цель реально захотят достичь, то на определенную дату это можно сделать, но негативные последствия в этом случае будут неизбежны», — убежден эксперт BEROC.
Белорусские экономисты констатируют, что предпосылок для существенного повышения производительности труда и сопоставимого роста зарплат пока не видно, и поэтому надеются, что власти не станут пытаться достичь этих целей любой ценой.
«Госдолг Беларуси (по отношению к ВВП) приближается к порогу экономической безопасности. Ослабление курса белорусского рубля, которое станет вероятным следствием искусственного повышения зарплат, приведет к тому, что параметры долговой нагрузки на экономику перестанут выдерживаться. Поэтому за директивный рост зарплат придется заплатить высокую цену, и хочется надеяться, что до этого не дойдет», — резюмировал Антон Болточко.
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Ручное управление предприятиями может закончиться тем, что государство наступит на старые грабли, и болезненный эффект от этого будет испытывать вся страна.
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