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В Гродненской области создадут производство биоподгузников

23.06.2017 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Гродненской области планируется реализовать проект по производству санитарно-гигиенических изделий из хлопка и льна. Возможность реализации данного проекта обсуждалась на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Объем финансирования составит 12 772 тысяч белорусских рублей. Проект хотят реализовать до 2021 года.


Фото: Денис Васильков, носит иллюстративный характер

Предприятие «МедЛен» приобрело производственно-складское здание, оборудование для переработки и подачи хлопково-льняного волокна для подгузников, а также линию для производства детских подгузников.

«Инновационность проекта заключается в организации производства новой для Беларуси продукции — изделий санитарно-гигиенического и медицинского назначения с применением натуральных, биологических чистых материалов — хлопка и льна. Они благотворно влияют на здоровье человека и не засоряют окружающую среду после утилизации. В отличие от существующих новый биоподгузник будет сделан из полностью натуральных материалов в местах, соприкасающихся с телом», — рассказали в Государственном комитете по науке и технологиям.

Этот и еще два проекта будут реализованы в Гродненской области в рамках госпрограммы инновационного развития на 2016−2020 годы. Сама программа включает 75 проектов по созданию новых производств, которые имеют важное значение для инновационного развития Беларуси. Из включенных в госпрограмму проектов 30 базируются на технологиях V и VI технологических укладов, 24 — основаны на отечественных разработках, созданных по результатам научно-технических программ.

 
 
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В Гродненской области планируется реализовать проект по производству санитарно-гигиенических изделий из хлопка и льна. Объем финансирования составит 12 772 тысяч...

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