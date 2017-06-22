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Журналист против эксперта. Что лучше: свое жилье или аренда?
23.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Журналист: Сейчас в мире век мобильности. Люди сегодня быстро меняют работу, переезжают из города в город, из страны в страну. При таком раскладе не имеет смысла тратить деньги на квартиру, оседать на одном месте. Зачем, если эти деньги можно потратить на путешествия, переезд в новую страну, опять же.
Даже если брать в расчет только масштаб одного города, то со сменой работы можно поменять и квартиру, чтобы быть ближе к офису. Хочется больше развлечений под окнами, пожалуйста, можно найти квартиру ближе к тусовочному центру.
Эксперт: Я не согласен с этим аргументом. Мы же говорим про Беларусь, а она у нас моноцентричная страна, то есть основная экономическая активность происходит в центре, в столице. Попадая в Минск, вряд ли нужна какая-то особенная мобильность. Вы вряд ли потом переедете работать в Борисов или Могилев. В западной Европе есть такой тренд, как частые переезды из города в город. В Беларуси это большая редкость. Все просто переезжают в Минск. Вообще людей, страны можно поделить на кочевников и земледельцев. Мы земледельческое государство, нам нужно иметь свое жилье, у нас такой менталитет, а Западная Европа сейчас — кочевники.
Плюс, представьте, что вы объездили весь мир, посмотрели все страны и красивые места. Каждую неделю куда-то ездили. Что потом? Когда приходит время или возникает желание осесть, то это сделать негде и не за что — денег нет.
Далее, как можно создать уютную и комфортную для себя атмосферу не в своем жилье? В арендованной квартире не хочется делать ремонт, не хочется как-то его улучшать. Все это люди хотят и делают уже в своем жилье.
Журналист: Хорошо. Представим, я молодая девушка, собираю деньги, чуть ли не почку продаю, беру еще и кредит в банке под «конский» процент. Все это только для того, чтобы купить «однушку» в Каменной Горке. Вдруг мне поступает предложение по работе пусть из Берлина с хорошей зарплатой и условиями труда. Как я могу поехать, если на мне висит кредит?
Эксперт: Очень просто. Едете в Берлин, работаете, получаете хорошую зарплату и гасите постепенно кредит в Беларуси. Да и вообще, хватит уже уезжать всем. Кто тогда останется в Беларуси? Вы знаете, у меня есть опыт работы за рубежом. Там все равно те же самые проблемы, что и здесь, только еще и неуютно, потому что ты находишься в другом менталитете.
Журналист: Мой следующий аргумент — можно взять стоимость однокомнатной квартиры ($40 тыс.), положить эти деньги в банк под проценты, на них снимать любую «однушку» в Минске, а деньги продолжают ждать меня в банке.
Эксперт: Во-первых, самые приличные проценты по депозиту — 3,8%. Во-вторых, эти проценты можно снимать только после определенного времени. В-третьих, если вы будете снимать деньги каждый месяц, то ваш процент по депозиту будет 1-2% в год. Из суммы $40 тыс. 1% — это $400, то есть в месяц это $33. Что вы собрались снимать на эти деньги?
Журналист: Давайте этот вопрос останется риторическим. А как насчет того, что арендное жилье позволит мне выбрать район? То есть я снимаю квартиру, так как пока у меня все равно нет денег на покупку, но при этом я выбираю район, который бы мне максимально подошел.
Эксперт: Зачем? Для этого достаточно просто приехать в место, где вы хотите жить в разное время дня, и посмотреть, что происходит во дворе, магазинах, парковке и так далее. Этого достаточно, чтобы понять, нравится вам район или нет.
Журналист: А если я хочу жить в центре города, но денег, чтобы купить квартиру там, у меня нет, а вот арендовать я вполне способна?
Эксперт: Для Минска это не проблема, город у нас малопробочный. Нет проблемы доехать из Малиновки в центр города, туда, где все тусуются. Плюс, пока вы снимаете квартиру, ваши деньги уходят в никуда. Приобретая квартиру, вы деньги сохраняете.
Журналист: Для семейных людей миграция по городу удобна, так как они могут перемещаться к лучшим школам, поликлиникам, детским садам, секциям и так далее.
Эксперт: Давайте представим семью — муж, жена, двое детей. У мужа с женой работы в разных местах, у детей один кружок в одном месте, другой в другом. Невозможно найти такое место в городе, где бы была сосредоточена вся необходимая для детей инфраструктура. А даже если возможно, зачем арендовать, если можно купить? Нужно будет поменять локацию — продали и купили новое. Бесконечная аренда заставляет людей заниматься не жизнью, а упаковыванием и распаковыванием чемоданов.
Журналист: Если есть своя недвижимость, ее можно сдавать, а на эти деньги арендовать квартиру для себя, но чуть дешевле, чтобы оставался какой-то дополнительный доход.
Эксперт: Гипотетически это возможно. Принимаю этот аргумент.
Мой самый главный аргумент в пользу своего жилья — это то, что, имея хоть что то, вы можете чем-то управлять. Нам навязывают, что не нужны свои квартиры, нужно брать в аренду машины и все остальное. Нужно не забывать, что все, что сдается в аренду, кому-то принадлежит, и он может управлять ситуацией, а вы нет.
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