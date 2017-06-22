Журналист против эксперта. Что лучше: свое жилье или аренда?

Журналист: Сейчас в мире век мобильности. Люди сегодня быстро меняют работу, переезжают из города в город, из страны в страну. При таком раскладе не имеет смысла тратить деньги на квартиру, оседать на одном месте. Зачем, если эти деньги можно потратить на путешествия, переезд в новую страну, опять же.

Даже если брать в расчет только масштаб одного города, то со сменой работы можно поменять и квартиру, чтобы быть ближе к офису. Хочется больше развлечений под окнами, пожалуйста, можно найти квартиру ближе к тусовочному центру.

Эксперт: Я не согласен с этим аргументом. Мы же говорим про Беларусь, а она у нас моноцентричная страна, то есть основная экономическая активность происходит в центре, в столице. Попадая в Минск, вряд ли нужна какая-то особенная мобильность. Вы вряд ли потом переедете работать в Борисов или Могилев. В западной Европе есть такой тренд, как частые переезды из города в город. В Беларуси это большая редкость. Все просто переезжают в Минск. Вообще людей, страны можно поделить на кочевников и земледельцев. Мы земледельческое государство, нам нужно иметь свое жилье, у нас такой менталитет, а Западная Европа сейчас — кочевники.

Плюс, представьте, что вы объездили весь мир, посмотрели все страны и красивые места. Каждую неделю куда-то ездили. Что потом? Когда приходит время или возникает желание осесть, то это сделать негде и не за что — денег нет.

Далее, как можно создать уютную и комфортную для себя атмосферу не в своем жилье? В арендованной квартире не хочется делать ремонт, не хочется как-то его улучшать. Все это люди хотят и делают уже в своем жилье.