Наши в Австралии: «Сидней — самый красивый город, который я видел, где недвижимость за $1-2 млн продается только на аукционе, и ее покупают богатые люди со всей планеты»

Сидней транспортный

— Мой друг живет поближе к окраине города. Поэтому я ежедневно ездил в центр на поезде, который ходит каждые 15 минут. Это очень удобный и распространенный вид транспорта в городе.

В Сиднее существует интересная карточная система оплаты за проезд OPAL CARD. Например, на счет можно положить $20 (национальная валюта в стране — австралийский доллар). Поездка в одну сторону стоит $4, в другую — еще $4. Если человек много ездит по городу с пересадками, все равно больше $15 он не потратит. Начинает действовать система скидок, и все остальные поездки он совершает бесплатно. Воскресенье — самый удачный день для путешествий, когда можно с утра до вечера кататься по городу всего за $2,5.

Человеку, живущему в Сиднее, совсем не обязательно иметь автомобиль. Можно передвигаться на паромах, которые постоянно курсируют по всему Сиднейскому заливу и по реке Парраматта. Такого удобного вида транспорта я не видел нигде. Оплачивать поездку на пароме можно также карточкой OPAL.



