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Наши в Австралии: «Сидней — самый красивый город, который я видел, где недвижимость за $1-2 млн продается только на аукционе, и ее покупают богатые люди со всей планеты»
23.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Фотограф Realt.by Феликс Сиваков три месяца гостил у своего друга в Сиднее. Он много путешествовал, изучал город и быт людей. По возвращении в Минск он рассказал о своих впечатлениях об этом городе-релаксе, граничащем на востоке с Тихим океаном.
На другой край Земли за 24 часа и $670
— Перелет до Сиднея был долгим. Сначала 2 часа я летел из Вильнюса до Лондона, затем 7 часов из Лондона до Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов), потом 11 часов из Абу-Даби до Перта (четвертый по населению город Австралии после Сиднея, Мельбурна и Брисбена) и, наконец, 4 часа из Перта до Сиднея. Учитывая, что я не люблю летать, мне вдвойне было тяжело. Но по деньгам это вышло мне недорого. Билет Лондон – Сидней туда и обратно обошелся мне всего в $550, а Вильнюс – Лондон туда и обратно — в $120.
Сидней — город-релакс
— Сидней — огромный город, который, как и многие другие большие города, строился вокруг воды. Например, наш Минск стоит на реке Свислочь. Но в Сиднее воды в тысячи раз больше, чем в белорусской столице. Вокруг нее расположились жилые районы, которые соединяются между собой мостами. Они находятся в прибрежной долине, которая с востока ограничена Тихим океаном.
Береговая линия изрезана многочисленными заливами и бухтами. В городе насчитывается до 70 небольших пляжей. Но загорать надо очень осторожно. Под палящим солнцем можно быстро и незаметно сгореть. Когда я первый раз выехал на несколько часов на океан, домой вернулся как уголь.
Общая площадь большого Сиднея составляет более 12 000 квадратных километров. Но небоскребы в нем можно увидеть только в самом центре, который, кстати, совсем небольшой.
Климат в Сиднее — субтропический океанический, что дает ему достаточно сухое и жаркое лето и теплую зиму с обильным количеством осадков. Я гостил у друга в самое удачное время. Уехал из Минска 18 февраля, когда уже заканчивалось лето. Поездку специально планировал так, чтобы путешествовать не в самую жару под 40 градусов, но и не зимой, чтобы можно было купаться. Кстати, сейчас в Сиднее зима, но купаться можно. Вода теплая круглый год, но может быть холодно после выхода из нее. Температура ночью достигает 3-5 градусов. Но днем, когда светит солнце, вполне комфортно. Сиднейцы купаются, занимаются серфингом и парусным спортом в гидрокостюмах весь год.
Сидней транспортный
— Мой друг живет поближе к окраине города. Поэтому я ежедневно ездил в центр на поезде, который ходит каждые 15 минут. Это очень удобный и распространенный вид транспорта в городе.
В Сиднее существует интересная карточная система оплаты за проезд OPAL CARD. Например, на счет можно положить $20 (национальная валюта в стране — австралийский доллар). Поездка в одну сторону стоит $4, в другую — еще $4. Если человек много ездит по городу с пересадками, все равно больше $15 он не потратит. Начинает действовать система скидок, и все остальные поездки он совершает бесплатно. Воскресенье — самый удачный день для путешествий, когда можно с утра до вечера кататься по городу всего за $2,5.
Человеку, живущему в Сиднее, совсем не обязательно иметь автомобиль. Можно передвигаться на паромах, которые постоянно курсируют по всему Сиднейскому заливу и по реке Парраматта. Такого удобного вида транспорта я не видел нигде. Оплачивать поездку на пароме можно также карточкой OPAL.
За время пребывания в Сиднее я посетил много достопримечательностей и сделал тысячи и тысячи фотографий. В городе есть на что посмотреть и чем полюбоваться.
За город мы выезжали только 3-4 раза. Зато каждые выходные ездили на рыбалку, вылавливали огромных крабов и много разной другой рыбы, купались в гавани. На ловлю рыбы надо иметь лицензию. Но если со взрослыми на рыбалке есть дети, то вылавливать рыбу на удочку можно без лицензии. Это расценивается властями, как обучение детей ловить рыбу.
Сидней торговый
— Сиднейцы — достаточно обеспеченные люди. Но жизнь в городе тоже дорогая. Однако в торговых сетях предлагается очень много офферов — коммерческих предложений на товары и продукты. Можно прийти утром в магазин и купить хлеб за $3. Ближе к вечеру этот же хлеб будет стоить уже $1. Или, например, кусок вырезки стоил вначале $10, а через несколько часов его можно купить уже за $2,5.
Однако предусмотреть, когда и на какие продукты будут снижены цены, невозможно. Если человек хочет сэкономить, он должен время от времени заходить в магазин и следить за ценами.
Что касается промышленных товаров, то если вы богатый человек и у вас в кармане есть $1000 на джинсы, то нет никаких проблем купить любой бренд. Но есть много предложений и для простого потребителя. Например, за 4 простые майки я отдал $18. На любую зарплату можно позволить себе покупать недорогие вещи на каждый день. Выбор их просто огромный.
Сидней инвестиционный
— В Сиднее бум на недвижимость, которая из года в год только дорожает. Рынок в основном представлен частными домами, которые продаются как горячие пирожки. Многие мировые банки активно инвестируют в этот сектор экономики, расценивая его, как очень привлекательный и перспективный.
Мой друг взял кредит и тоже купил себе дом. За три года он смог на этом уже заработать. Сейчас он изучает рынок и хочет взять еще один кредит на покупку недвижимости — квартиры, дома или таунхауса. Ипотеку можно взять под 3-5% годовых.
Условно все дома можно разделить на две части. Одна часть — это дорогая недвижимость, которая стоит от $1-2 млн. Причем эти дома могут располагаться по соседству с домами за $400-500 тыс., и никого это не смущает. Например, за время моего пребывания в Сиднее недалеко от дома друга, который он купил за $450 тыс., был продан дом за $2 млн. Другая часть — это дома в среднем и нижнем ценовом диапазоне — от $200 тыс. до $500-600 тыс.
Люди преимущественно не строят дома, а покупают готовые. Причем особо никаких улучшений в них они не делают, как это происходит чаще всего у нас. Через какое-то время эти дома перепродаются, но уже значительно дороже. Думаю, что за три года на сделке можно заработать $30-40 тыс.
У меня сложилось впечатление, что никто из дома не вьет себе маленькое уютное гнездышко, потому что не рассчитывает жить в нем всю жизнь. Люди просто пользуются недвижимостью, как самым обычным товаром.
Арендовать квартиру в центре города можно за $2 тыс. в месяц. Еще примерно $500 придется потратить на оплату электричества и воды и некоторых других видов коммунальных услуг. Функции по обогреву и проветриванию домов выполняют системы кондиционирования и вентиляции.
Риэлтеры — уважаемые и богатые люди
— Любая недвижимость — апартаменты, дома или таунхаусы — продается и покупается только через риэлтера. Мы с другом искали недвижимость за $450-500 тыс. в хорошем районе, чтобы потом ее можно было более выгодно продать. Если мы совершаем сделку в Минске, то приходим в агентство, заключаем договор и работаем с его представителем — как правило, агентом. Он приглашает нас на показы, и мы вместе ездим и смотрим жилье.
Работа с риэлтером в Сиднее строится иначе. Есть такое понятие, как openhouse — открытый дом. Риэлтер договаривается с собственником недвижимости и устраивает, в основном в субботу или воскресенье, день открытых дверей, куда он приглашает всех заинтересованных этой недвижимостью людей. Они приходят, смотрят дом или квартиру, задают вопросы, получают рекламную продукцию и уходят. Мы с другом были на нескольких таких показах, и больше получаса ни один из них не длился.
Дальше вся работа строится так. Если человек заинтересовался недвижимостью, он звонит риэлтеру и называет сумму, за которую он готов ее купить, например, за те же $500 тыс. Но находится другой потенциальный покупатель, которому недвижимость тоже понравилась. Чтобы не упустить свой шанс, он готов дать за дом $520 тыс. Но есть еще и третий, и четвертый покупатель, которые могут предложить более высокую цену. В итоге сделка заключается с тем человеком, который готов заплатить наибольшую цену.
В один день риэлтер может устраивать дни открытых дверей по 3-4 объектам. Каждую субботу и воскресенье он продает как минимум один дом. Риэлтер работает на продавца и заинтересован продать недвижимость как можно дороже. От этого зависит его риэлтерское вознаграждение.
Мой друг продал первый дом за $450 тыс. Риэлтеру ему пришлось отдать порядка $50 тыс. Никому в голову не приходит мысль продавать недвижимость самостоятельно. Все сделки проходят только через риэлтера.
Дорогие квартиры и дома на побережье, цены на которые стартуют от $1 млн, продаются только на аукционе. Цена дорогой недвижимости на торгах может вырастать в несколько раз. Но даже самый дорогой дом будет продан на аукционе в течение месяца. Всегда найдутся богатые индийцы, туркмены, казахи, индусы или россияне, которые захотят купить дом в Сиднее — крупнейшем городе самого маленького и, пожалуй, самого удивительного материка на Земле.
Каждый риэлтер в Сиднее имеет свою страничку на сайте с профессиональным портретом. Он пиарит себя, рассказывает, что он самый классный и умеет быстро и дорого продавать любую недвижимость. Риэлтеры готовят большие стенды о продающихся объектах, размещают на них фото и контакты. Естественно, не указывают никаких цен.
Они плотно работают с профессиональными фотографами. Например, риэлтер, который продал дом моему другу, заказал фото на $2 тыс. Причем это далеко не коммерческие фотографии пятизвездочного отеля. Работа фотографа включается в стоимость риэлтерской услуги, которую оплачивает продавец.
«Сидней — самый красивый город, который я видел»
— Я был в США, был в Азии, а также во многих городах Европы, и мне есть с чем сравнивать. Человеку приятно находиться в городе, где есть и красивая архитектура, и красивая природа, и океан. Сидней — именно такой город.
Люди, родившиеся в Сиднее, не имеют для себя лучшего места для жизни на всей планете. Я не знаю такого климата, где можно каждый день купаться в океане и кататься на гребне волны на серфинговой доске.
Каждый простой житель Австралии имеет очень высокий социальный статус, который позволяет ему хорошо жить, а не бороться каждый день за выживание. Если человек не хочет или не способен заниматься бизнесом — он им не занимается и ищет другую работу. Если у него есть недвижимость, на все остальное ему хватает денег.
Из общения с сиднейцами мне показалось, что им не хочется особо напрягаться, потому что у них и так все есть. Они не понимают проблем, которые приходится решать нам. Такой вывод я сделал из их ответов на мои вопросы.
Но человеку, который приехал из страны, где у него зарплата $500, в Сиднее тоже придется бороться за выживание. Я не готов к этому. Если бы я родился в этом городе, я с удовольствием поехал бы и посмотрел мир, но снова вернулся бы сюда жить.
Фото: из личного архива Феликса Сивакова
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Наши в Австралии: «Сидней — самый красивый город, который я видел, где недвижимость за $1-2 млн продается только на аукционе, и ее покупают богатые люди со всей планеты»
Сидней входит в список крупнейших городов мира. Это самый населенный город Австралии и одно из лучших мест на планете для жизни. Поэтому не удивительно, что...
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