Минфин Беларуси подтвердил размещение евробондов на $1,4 млрд

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Беларусь разместила два транша еврооблигаций на 1,4 миллиарда долларов США, подтвердила Sputnik пресс-секретарь министерства финансов республики Ирина Комар.

Белорусская делегация на этой неделе провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступили Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Как сообщили Sputnik в Минфине в пятницу, Беларусь по итогам road show разместила евробонды на сумму в 1,4 миллиарда долларов. Примечательно, что спрос на еврооблигации из Беларуси составил 3,1 миллиарда долларов.

Доходность короткого транша установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%.

Один транш белорусских евробондов имеет погашение в феврале 2023 года, он составляет 800 миллионов долларов, второй — на 600 миллионов долларов — должен быть погашен и в июне 2027-го.

Власти Беларуси ранее заявляли о намерении выпустить еврооблигации на сумму до миллиарда долларов. Последний раз республика занимала деньги на международном рынке посредством еврооблигаций в 2010-м, их погашение произошло в июле 2015-го.