Беларусь разместила евробондов на 1,4 млрд долларов

Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов.

Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства финансов Ирина Комар, евробонды размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.

По информации Reuters , Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 и 600 млн долларов соответственно. Доходность короткого транша - 7,125% годовых, длинного – 7,625%. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.

Первоначально доходность евробондов с погашением в 2023 году планировалась в диапазоне 7-7,5% годовых, с погашением в 2027 году – 7,75-8% годовых.

Напомним, что организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Экономисты говорят, что официальному Минску очень нужны деньги и уже не так важно, под какие проценты.