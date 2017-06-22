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Беларусь разместила евробондов на 1,4 млрд долларов
23.06.2017 11:44 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов.
Как сообщила
По информации
Первоначально доходность евробондов с погашением в 2023 году планировалась в диапазоне 7-7,5% годовых, с погашением в 2027 году – 7,75-8% годовых.
Напомним, что организаторами размещения
Экономисты говорят, что официальному Минску
В проспекте еврооблигаций Беларусь
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Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов.
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