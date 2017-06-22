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Беларусь разместила евробондов на 1,4 млрд долларов

23.06.2017 11:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов.

Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства финансов Ирина Комар, евробонды размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.

По информации Reuters, Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 и 600 млн долларов соответственно. Доходность короткого транша - 7,125% годовых, длинного – 7,625%. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.

Первоначально доходность евробондов с погашением в 2023 году планировалась в диапазоне 7-7,5% годовых, с погашением в 2027 году – 7,75-8% годовых.

Напомним, что организаторами размещения выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Экономисты говорят, что официальному Минску очень нужны деньги и уже не так важно, под какие проценты.

В проспекте еврооблигаций Беларусь предупредила западных инвесторов о возможных рисках в стране. При этом их число значительно выросло, и значительную часть среди них занимают риски, связанные с Россией.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов.

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