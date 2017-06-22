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Европейское турне оппозиции: Лебедько - в Брюсселе, Канопацкая с Рымашевским - в Берлине

23.06.2017 11:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Лидеры правоцентристской коалиции в эти дни отправились в столицы Германии и Бельгии. Глава ОГП Анатолий Лебедько участвует в саммите Европейской народной партии. Лидеры БХД Виталий Рымашевский, движения «За свободу» Юрий Губаревич и оппозиционный депутат Анна Канопацкая встречаются с членами бундестага.


Фото из фейсбука Оливера Качмарека

В ходе своего визита в Берлин оппозиционеры пообщались с главой Белорусско-германской парламентской группы Оливером Качмареком и другими депутатами бундестага, с представителями МИД Германии и главой Германско-белорусского общества Райнером Линднером.

По сообщению пресс-службы БХД, на встречах обсуждались вопросы белорусско-немецкого и белорусско-европейского взаимодействия: «В частности, необходимость в диалоге с Беларусью, прежде всего, учитывать интересы белорусского народа и ориентироваться на них, перспективы создания безвизового режима с Европейским союзом».

Анатолий Лебедько участвует в саммите правящей группы партий в Евросоюзе — Европейской народной партии, потому что ОГП имеет при ней статус наблюдателя. В первый день белорусский оппозиционер присутствовал на дискуссии с участием главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Европарламента Антонио Тальяни, канцлера Германии Ангелы Меркель.

В комментарии «Радыё Свабода» Лебедько рассказал, что договорился пообщаться с президентом Украины Петром Порошенко:

— Мы договорились обсудить несколько идей. Мне очень важно, чтобы Украина решила, каким образом можно более широко задействовать Беларусь. Поскольку на сегодняшний день в информационном пространстве доминируют российские СМИ, у меня есть несколько предложений что-то сделать, чтобы появилась альтернатива российскому зомбированию.

Сам Лебедько планирует еще поднять белорусский вопрос:

— У нас еще будет дискуссионный раздел по ситуации в странах, которые представлены в Европейской народной партии, так что свое послание у меня есть, оно уже подготовлено. Я буду говорить о том, что нас волнует в первую очередь, — отсутствие свободных честных выборов; люди, которые находятся в тюрьмах; потребность в реформах, без которых мы остаемся в тупике.

Европейская народная партия была основана в 1976 году. Она состоит из правоцентристских европейских партий и сегодня удерживает большинство в Европарламенте. В ЕНП входят более 70 членов — партии из четырех десятков стран, не считая ассоциированных членов и наблюдателей. От Беларуси статус наблюдателей в Европейской народной партии имеют ОГП, БНФ и БХД.

 
 
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Лидеры правоцентристской коалиции в эти дни отправились в столицы Германии и Бельгии.

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