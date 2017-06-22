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Минюст: "продовольственных" войн в ЕАЭС быть не должно
23.06.2017 12:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Согласно юридическим основам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продовольственных войн между государствами — участниками интеграции быть не должно, заявил в интервью Sputnik министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.
Последнее время продолжаются "продуктовые войны" между Беларусью и Россией — Россельхознадзор периодически запрещает продукцию того или иного сельскохозяйственного предприятия республики. Чаще всего под санкции в РФ попадают белорусские молочные заводы.
Впрочем, подобных ситуаций с юридической точки зрения быть не должно — как напомнил Слижевский, Евразийский экономический союз создавался как углубленная форма экономического сотрудничества.
"Предполагалось, что в рамках Союза будет обеспечено беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Поэтому с точки зрения противоречия так называемых "продовольственных войн" принципам создания Союза с 2014 года ничего не изменилось — таких ситуаций в рамках ЕАЭС быть не должно", — рассказал министр юстиции.
Так, существует норма, подразумевающая согласованную политику в части применения санитарных и иных мер. Документы по вопросам применения подобных мер приняты в ЕАЭС, а некоторые из них — обязательны.
"В настоящее время вопрос заключается в необходимости формирования единообразного понимания и неукоснительного применения принятых правил компетентными ведомствами всех стран — членов ЕАЭС", — отметил Слижевский.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с идеей завести уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствия в допуске белорусских товаров на российский рынок. Также глава Беларуси пояснял
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Договорная база для ухода от "продовольственных войн" между странами есть - осталось всем ее одинаково трактовать и неукоснительно исполнять.
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