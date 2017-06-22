…И ПОКОРИТСЯ ИМ ЗАВЕТНЫЙ «ВОСЬМИТЫСЯЧНИК»!

Животноводы Мотыкальской фермы ОАО «СГЦ «Западный» традиционно добиваются высоких результатов в производственной деятельности, что обеспечивает им лидирующие позиции среди родственных подразделений предприятия. В прошлом году, к примеру, на ней получено по 7500 кг молока от каждой коровы. В числе передовых ферма осталась и в текущем году. Так, за пять месяцев здесь каждая буренка дала по 3411 кг молока. Это плюс 329 кг к аналогичному периоду прошлого года.

…На летнем пастбище, что с левой стороны перед центральной усадьбой хозяйства, нас встретила начальник животноводства участка Мотыкалы Татьяна Юхник. Примечательно, что родом Татьяна Ивановна из Ивановского района. Ополь – ее родная деревня, в которой прошли детство и школьные годы. Сейчас там живет только мама. В свое время, окончив Пинский сельскохозяйственный техникум, рабочее место молодой специалист нашла на родной Ивановщине. А вот последние 12 лет ее судьба самым тесным образом связана с Мотыкалами. В «Западном» она сначала трудилась зоотехником на ферме. И вот уже почти год Татьяна Ивановна — начальник животноводства участка Мотыкалы. Ее муж, Николай, кстати, тоже родом из Ополя, трудится на предприятии механизатором. В семье – трое детей. Одна из дочек уже подарила родителям внука. Вторая — еще заочно учится и трудится на «Западном». А третья — в школу ходит. Дети родителей радуют, есть на кого хозяйство оставить и вечером, и ранним утром, не без гордости сообщила Татьяна Ивановна. Ведь в летний период первая дойка осуществляется с 5.30, а вторая – с 16.30. И длится она, как правило, 2 — 2,5 часа.

— На мотыкальском участке содержится два стада, — подключается к разговору главный зоотехник предприятия Василий Литвинчук. — В каждом — по 200 коров. Пастбище, на котором мы находимся, имеет площадь более 130 га. До недавнего времени ее для выпаса 400 голов хватало. Но мы каждый год немножко обновляем травостой. Поэтому двум стадам здесь стало тесно. И один гурт передислоцировали в район свинокомплекса. Пасется он там на многолетних травах.

Касаясь сроков выхода скота на пастбища, Василий Алексеевич пояснил, почему в этом году гурты на «природу» вышли позже обычного. Виноваты во всем капризы весенней погоды. И связаны они с майскими заморозками. Чтобы сохранить здоровье животных, одно стадо на пастбище выгнали 12 мая, другой гурт – 15 мая. Василий Литвинчук сокрушается по тому поводу, что только первую неделю стада походили по высококачественному травостою. Затем травы резко переросли, огрубели. Потеряли свою ценность. Протеин стал не тот, клетчатка не переваривается, необходимой энергии корм не дает, в результате ожидаемое молоко очень трудно дается.

С ним соглашается и Татьяна Юхник, приводя в подтверждение следующие цифры. Во второй декаде июня в сутки на корову местные животноводы получали по 26,5 кг при общем удое по ферме 10429 кг. По этому стаду суточный удой составлял 4139 кг.

— Должен заметить, что при таком удое на пастбищах уже сложно дальше «расти», — придерживается своей точки зрения Василий Литвинчук. — По той причине, что перед выходом из коровника доили почти по 28 кг. И за полтора месяца вперед пока не удалось продвинуться. Все дело в том, что животному здесь сложно набрать то, что корова получала при стойловом содержании. На пастбище только трава, которую она максимально может съесть из расчета 18 кормовых единиц. Комбикорма за две дойки ей тоже больше четырех килограмм никто не насыплет. Буренка, которая может дать в сутки 40 кг молока, должна получить около 30 кормовых единиц. А у нас на сегодняшний день есть коровы, от которых за лактацию надаивают 10 — 11 тыс. кг молока. Согласен, что существенный плюс нахождения на летнем пастбище – это оздоровление животных. Как любят повторять ветврачи, солнце – это главный доктор.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что стадо, которое пасется под Мотыкалами, обслуживают операторы машинного доения Наталья Чимарева, Татьяна Волынчук, Ирина Санихович, Елена Паршина и подменная Надежда Медюта. В надежных помощниках у них слесарь Аркадий Мороз, а также животноводы Сергей Чимарев, Михаил Волынчук и Виктор Озимок.

В личном первенстве верхнюю строчку занимает Наталья Чимарева. По итогам работы за пять месяцев от каждой своей буренки она надоила по 3680 кг молока. Ольга Виннер с результатом 2655 кг — на втором месте. Татьяна Волынчук, у которой 2605 кг, третья в этом почетном списке.

Безусловно, заслуживает внимания такой факт. Мотыкальские животноводы ежедневно отправляют на переработку 9200 кг молока. Из этого объема 60 % продукции сдается сортом «экстра», остальное – высшим сортом.

И еще один существенный момент. Зарплата работников, занятых в животноводческой отрасли, тесно увязана с показателем жирности молока и его сортностью. До 30% доплачивается за выход высококачественной продукции. Поэтому и с дисциплиной здесь проблем нет. Люди ответственно относятся к работе и тем обязанностям, которые на них возложены.

— Думаю, что в текущем году мотыкальская ферма никому своего лидерства не уступит, — резюмировал в заключение Василий Литвинчук. — И если солнце пастбища не высушит, то коллектив, который возглавляет Татьяна Юхник, вполне может приблизиться по надоям к 8000 кг молока – заветной мечте этих добросовестных тружениц. Задание у них — по итогам года выйти на 7700 кг. Отрадно, что животноводы с намеченным графиком в первом полугодии успешно справляются.

Григорий ЯРОМЧИК

Фото Сергея ХМЕЛЯ