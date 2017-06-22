Аналитик: Белорусские евробонды, скорее всего, выкупил российский капитал

Белорусские еврооблигации на сумму 1,4 млрд долларов могли быть выкуплены фондами, созданными российским капиталом. Такое мнение на пресс-конференции в Минске высказал директор аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александр Разуваев.





«При всем уважении к Беларуси есть распространенная стратегия покупки „суверенного джанка“ (junk bond так называемая мусорная (бросовая) облигация. — Прим. TUT.BY). То есть покупать бонды союзников США, понимая, что США не допустит дефолта своего союзника. Так и тут, Россия имеет резервы более 400 млрд долларов и не допустит проблем союзника из-за 1,4 млрд», — сказал Разуваев.

Вчера Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно. Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%, что примерно соответствует ожиданиям. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.

Напомним, белорусская делегация 19−21 июня провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступали Citi, Raiffeisen Bank International и Банк развития Беларуси.

Беларусь вернулась на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.