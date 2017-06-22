ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик: Белорусские евробонды, скорее всего, выкупил российский капитал

23.06.2017 13:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские еврооблигации на сумму 1,4 млрд долларов могли быть выкуплены фондами, созданными российским капиталом. Такое мнение на пресс-конференции в Минске высказал директор аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александр Разуваев.


«При всем уважении к Беларуси есть распространенная стратегия покупки „суверенного джанка“ (junk bond так называемая мусорная (бросовая) облигация. — Прим. TUT.BY). То есть покупать бонды союзников США, понимая, что США не допустит дефолта своего союзника. Так и тут, Россия имеет резервы более 400 млрд долларов и не допустит проблем союзника из-за 1,4 млрд», — сказал Разуваев.

Вчера Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно. Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%, что примерно соответствует ожиданиям. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.

Напомним, белорусская делегация 19−21 июня провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступали Citi, Raiffeisen Bank International и Банк развития Беларуси.

Беларусь вернулась на международный долговой рынок после длительной паузы. В январе 2011 года 7-летние суверенные еврооблигации размещались на 800 млн долларов под 8,95%. В июле 2015 года Минфин погасил 1 млрд долларов по дебютным евробондам, размещенным в 2010 году. Выплата произошла в основном за счет поступлений таможенных пошлин и заимствования на российском рынке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия имеет резервы более 400 млрд долларов и не допустит проблем союзника из-за 1,4 млрд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Репрессии продолжаются". В ООН продлили мандат спецдокладчика по Беларуси на год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика