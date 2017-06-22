На базе Борисовского комбината хлебопродуктов предлагают создать крупный агрохолдинг

Крупный агрохолдинг предлагается создать на базе Борисовского комбината хлебопродуктов. Такое предложение было озвучено во время посещения премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов.

Новая интеграционная структура ОАО "БорисовАгроПродукт" должна объединить филиалы Борисовского комбината хлебопродуктов, новые свинокомплексы, предприятие "Борисовхлебпром" и его филиалы в Жодино, Вилейке, Молодечно, Несвиже и Солигорске.

Как пояснил председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович, по пути укрупнения агропредприятий район идет давно, и создание интеграционной структуры экономически оправданно. Создание холдинга позволит увеличить переработку зерна на 20%, поголовье свиней - на 44%. Кроме того, преобразование отразится на росте выручки. В интеграционной структуре предлагается замкнутый цикл производства ("от поля к столу"), что, например, позволит на 100% загрузить мощности Борисовского мясокомбината.

Андрей Кобяков отметил, что правительство будет рассматривать проект по созданию агрохолдинга. При принятии решения будет учитываться финансовое положение присоединяемых субъектов хозяйствования и перспективы их развития в составе холдинга.

Премьер-министру также доложили о развитии Борисовского района. Руководство региона подняло вопрос о модернизации завода "Автогидроусилитель" - возможно, за счет кредитов Китайской Народной Республики. Проект нужно рассмотреть в сжатые сроки, поскольку затягивание может привести к ухудшению позиций предприятия на российском рынке, считает Владимир Миранович. Глава правительства поддержал это предложение.

Андрей Кобяков посещает сегодня с рабочей поездкой Борисовский район Минской области. В программе визита - посещение Борисовского хрустального завода им. Ф.Э. Дзержинского, где речь пойдет о реализации инвестиционного проекта по модернизации и расширенному производству медицинского стекла и свинцового хрусталя, а также о перспективах работы предприятия. Главе правительства доложат об эффективности реализации инвестпроекта по реконструкции промышленного производства завода крупнопанельного домостроения ОАО "Борисовжилстрой" со строительством мини-ТЭЦ. Запланировано также посещение ИООО "СВУДС экспорт".