«Задача местных властей очень простая — сказать „да“ и выделить земельный участок», — говорит генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков. Компания, управляющая розничной сетью «Евроопт», готова сделать очередную попытку выйти в сложный и не самый прибыльный, но довольно большой сегмент сельской торговли. TUT.BY выяснял, чем интересен этот сегмент крупнейшему ритейлеру страны и что от его прихода могут получить тысячи сельчан.





Дорого и бедно

Нынешнее состояние торговли на селе могут себе представить все, кому приходилось заглядывать в сельмаги. Не важно — в этом году или лет десять назад, меняется деревенская торговля слабо . Социальными стандартами положено, чтобы в деревнях, где двести и более жителей был магазин. Сегодня это в основном торговые объекты Белкоопсоюза и небольшие частные несетевые магазины.

«Наш мониторинг по ряду районов Минской и Могилевской области выявил несколько проблем. Большинство магазинов старые, с высокой степенью износа. Последние годы в них явно не инвестировали. Это старый формат еще советского сельпо. При этом в магазинах очень скудный ассортимент. В том числе — товаров первой необходимости. Мы насчитывали 300−350 товарных позиций, при этом всегда отсутствовали целые категории. Иногда — до десятка категорий не было в принципе. К примеру, мяса, фруктов. По фруктам в лучшем случае было три-пять позиций причем не лучшего качества», — рассказывает Зубков.

Третья и главная проблема — цены, которые сформировались в сельской местности.

«Разница на продовольственную корзину у сельского и городского жителя, по нашим оценкам, примерно треть. То есть сельский житель, обладая меньшими возможностями, покупает товары на треть дороже, чем в больших городах, где за счет жесткой конкуренции, в том числе между сетями, цены оказываются ниже», — констатирует гендиректор «Евроторга».

«Евроопт» обещает и на селе придерживаться политики одной цены во всех магазинах сети. Доедут до села и все акционные товары, подчеркивает директор.

«Нам постоянно говорят, что мы снимаем сливки в больших городах. Но мы видим потенциал и в сельской местности», — заверяет Зубков.

Первая попытка идти в регионы была в 2013 году . Но проект с автолавками хода не набрал — местные власти не спешили делиться маршрутами. А выстраивать логистику под один-два маршрута на район — затратно. «Маршруты нам давали по остаточному принципу — есть несколько, нам доставался один и худший», — вспоминает Зубков. Была попытка сотрудничества в сельской местности с крупнейшей сетью, Белкоопсоюзом. «Был определенный диалог, который, к сожалению, ничем не закончился», — уточняет гендиректор.



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Пионеры нового формата

Сегодняшняя попытка прийти на село обещает быть более успешной, но при соблюдении нескольких условий. Во-первых, брать надо не отдельные маршруты, которые доставались «Евроопту» прежде, а целый район, и решать вопрос обслуживания в комплексе. Расклад такой, рассказывает Зубков: населенные пункты численностью 400 и более человек получат магазины площадью 144 кв метра (в таком можно предложить до 1500 товарных позиций), деревни из 200−400 жителей — 82 кв метра. Населенные пункты численностью от одного до двухсот человек будет обслуживать автолавка. От местных властей, говорит он, нужно одно — площадки под торговые павильоны.

Гендиректор объясняет, что у компании уже есть опыт использования современного автомагазина, больше похожего именно на магазин, куда может зайти 8−10 человек, а не на традиционную автолавку. Второй такой магазин на днях начинает работу. Всего под брендом «Евроторга» работает более 30 автолавок.

«Мы хотим на примере района показать, как это нужно сделать. Нам важно работать эффективно — рентабельность будет пусть небольшая, но положительная. Чтобы была операционная эффективность внутри магазинов, магазины должны быть стандартизированы. Иначе схема работать не будет», — подчеркивает Андрей Зубков.

Один из районов, переговоры по которому продвигаются успешно — Борисовский. Здесь есть высокая заинтересованность райисполкома, и речь идет примерно о тридцати магазинах в разных деревнях и автолавках для остальных. Среди других районов — Оршанский, который президент страны недавно поручил «поднять из руин и пепла» и Климовичский.

«Магазины мы можем поставить в течение двух-трех месяцев после выделения земельного участка. Это не капитальное строение, все делается достаточно быстро. У нас есть потенциальный инвестор, который готов инвестировать в эти объекты. Мы очень рассчитываем, что будет быстрая реакция, и уже в этом году проект будет реализован», — рассказывает гендиректор «Евроторга».





Цена магазина на 144 метра с учетом стоимости холодильного оборудования — около 80 тысяч долларов.

Что скажет МАРТ?

Еще один важный игрок, влияющий на планы ритейлеров, — Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое серьезно взялось за стимулирование конкуренции и борьбу с монополистами. «МАРТ занял жесткую позицию. Сейчас готовится достаточно революционный проект указа по либерализации. Хорошо бы, чтобы он действительно увидел жизнь и начал решать те задачи, для решения которых его разрабатывали. Такие либеральные шаги мы поддерживаем», — отмечает Зубков.

Но препятствием для развития «Еврооптов» на селе в некоторых регионах может стать антимонопольный ценз, не позволяющей сети держать более 20% в каждом районе, тем более что претензии в этом направлении у МАРТа уже были . «Тут надо смотреть, как к этому подойдут местные власти, — дипломатично отмечает Зубков. — Посмотрим, как будут считать. Есть вопросы и к тому, как сейчас оценивают долю Белкоопсоюза (фактически — никак, о чем писали не раз - прим. TUT.BY). И, наверное, это оправдано — есть социальные стандарты на селе и их тоже надо выполнять».

А вот былого сопротивления Белкоопсоюза, который был против прихода мощного конкурента, не ожидается. У сети достаточно большие убытки и много своих проблем .

Важный для ритейлера вопрос — возможность продавать алкоголь в автолавках. Пока торговля спиртным была разрешена только в автолавках Белкоопсоюза, но «Евроторг» категоричен — и его автолавки должны получить такое право. Раз уж конкуренция — то на равных условиях.

Традиционные жалобы поставщиков на давление сетей, требующих снижать цены для Зубкова не новость. «Думаю, торговля сегодня обеспечивает свой вклад в сдерживание инфляции. Если по итогам пяти месяцев цены на продовольствие выросли примерно на 3%, то наша внутренняя инфляция за полугодие составит 1,2%. Что-то дорожает, что-то дешевеет, но план на год у нас по совокупному ассортименту — нулевая инфляция. И мы поборемся за это если не будет никаких потрясений. Сейчас еще будут сезонные факторы, подешевеют овощи, фрукты. Так что задачу эту с себя не снимали», — подчеркивает он.

А вот действия МАРТа, намеренного бороться с необоснованными бонусами и платой за полку, которые магазины требуют с производителей, «Евроопт» не затронут, уверен Зубков. «Мы никогда не брали никаких бонусов за полки. Это просто экономически не эффективно — продавать полки под то, что не продается. Если ты продаешь полки, ты остаешься с невостребованным ассортиментом. У нас есть простое коммерческое правило, работающее долгие годы не только у нас, но и в мире: доля в продажах, доля на полке. Ничего мы не изобретали. Человек рублем голосует за товар, и тот получает большее место на полке. Товар заслуживает столько места, сколько он заслуживает. К сожалению, это не всегда понимают поставщики», — резюмировал гендиректор.