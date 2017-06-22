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МАЗ расширяет сотрудничество с "Мерседесом" по двигателям

23.06.2017 15:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Доля МАЗов с двигателями Mercedes продолжает расти. Чаще всего их поставляют в Россию и европейские страны. Данную информацию TUT.BY предоставили на Минском автозаводе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В настоящее время немецкий концерн Daimler является основным поставщиком двигателей для пассажирской техники МАЗ — моторы Mercedes используют 90% автобусов 2017 года выпуска. Агрегаты Cummins ставят на 7% пассажирской техники, а Минского моторного завода (ММЗ) — на 3%. Для грузовой техники чаще используют двигатели Ярославского моторного завода — они стоят в 55% автомобилей текущего года выпуска. Двигатели Mercedes присутствуют в 30% грузовиков МАЗ, Cummins — в 10%, остальных производителей (ММЗ, Weichai и др.) — в районе 5%.

«Благодаря сотрудничеству с Daimler мы смогли освоить выпуск автобусов и грузовиков классов Евро-4 и Евро-5 гораздо раньше российских производителей. И сейчас это выступает одним из наших конкурентных преимуществ на зарубежных рынках», — отметили на Минском автозаводе.

Перспективы дальнейшего сотрудничества с производителями из Германии обсудили 23 июня на конференции в Минске, которую МАЗ провел вместе с Daimler и ZF.

Как говорится в пресс-релизе компании, Daimler доверил первым 10 станциям МАЗ в России обслуживать свои двигатели Mercedes, а вскоре такая возможность будет реализована и в сервисном центре МАЗ в Минске.

Минский автозавод и Daimler сейчас работают над сертификацией сервисных станций в Беларуси, России и Украине, что позволит им официально обслуживать двигатели Mercedes. «В дальнейшем работы продолжатся. Мы рассчитываем, что комплексное обслуживание будет реализовано и на большинстве других станций МАЗ в разных странах», — пояснили на предприятии.

Ранее компании подписали меморандум о взаимопонимании и заключили договор на поставку автозапчастей.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время немецкий концерн Daimler является основным поставщиком двигателей для пассажирской техники МАЗ - моторы Mercedes используют 90% автобусов 2017 года...

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