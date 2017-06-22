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Лукашенко не намерен отказываться от ручного управления
23.06.2017 12:34 — Новости Экономики | БДГ
Уже появилась шутка о том, что белорусы без главы государства даже картошку перебрать не могут, а Александр Лукашенко все еще не намерен отказываться от ручного управления и экономикой, и страной в целом.
Как заявил президент 23 июня на совещании с руководством своей Администрации, вопросов, требующих принятия решений на уровне главы государства, немало, сообщили
"Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя", - подчеркнул он.
Так, по его словам, решение о раскрепощении предпринимательской инициативы, которое уже было рассмотрено правительством, будет принято именно на уровне президента. "Мы должны на уровне президента провести совещание и принять соответствующее решение", - сказал Александр Лукашенко.
Также он заявил, что в сфере образования необходимо в августе расставить все точки на "i" и определить сроки, в которые будут решаться оставшиеся проблемы, в том числе издание новых учебников.
Немало вопросов, считает глава государства, и в сельском хозяйстве, но подробно эту тему рассмотрят уже после уборочной кампании. Кроме того, на совещании обсуждалось положение дел в ЖКХ.
Напомним, что экономический кризис в среднесрочной перспективе
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Уже появилась шутка о том, что белорусы без главы государства даже картошку перебрать не могут, а Александр Лукашенко все еще не намерен отказываться от ручного...
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