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Лукашенко не намерен отказываться от ручного управления

23.06.2017 12:34 — Новости Экономики | БДГ  
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Уже появилась шутка о том, что белорусы без главы государства даже картошку перебрать не могут, а Александр Лукашенко все еще не намерен отказываться от ручного управления и экономикой, и страной в целом.

Как заявил президент 23 июня на совещании с руководством своей Администрации, вопросов, требующих принятия решений на уровне главы государства, немало, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя", - подчеркнул он.

Так, по его словам, решение о раскрепощении предпринимательской инициативы, которое уже было рассмотрено правительством, будет принято именно на уровне президента. "Мы должны на уровне президента провести совещание и принять соответствующее решение", - сказал Александр Лукашенко.

Также он заявил, что в сфере образования необходимо в августе расставить все точки на "i" и определить сроки, в которые будут решаться оставшиеся проблемы, в том числе издание новых учебников.

Немало вопросов, считает глава государства, и в сельском хозяйстве, но подробно эту тему рассмотрят уже после уборочной кампании. Кроме того, на совещании обсуждалось положение дел в ЖКХ.

Напомним, что экономический кризис в среднесрочной перспективе «не свалит» белорусское руководство. К такому выводу пришло международное агентство Fitch Ratings в обосновании агентства к обновленному суверенному рейтингу Беларуси. Эксперты прогнозируют, что в 2017 году Беларусь вернется к умеренному экономическому росту, что станет следствием улучшением внешних условий.

 
 
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Уже появилась шутка о том, что белорусы без главы государства даже картошку перебрать не могут, а Александр Лукашенко все еще не намерен отказываться от ручного...

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