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ТехноНИКОЛЬ и МФТИ сообща покоряют экспортные рынки сбыта

23.06.2017 13:38 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Корпорация ТехноНИКОЛЬ стремится к постоянному совершенствованию своих продуктов, внедрению инновационных технологий, разработанных как собственными научными центрами компании, так и крупнейшими научными и образовательными организациями. В России одним из ведущих технических вузов и флагманом в области инновационных разработок является Московский физико-технический институт. В Москве состоялась встреча руководства компании ТехноНИКОЛЬ и МФТИ, в рамках которой обсуждались возможные направления сотрудничества. В мероприятии приняли участие президент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников, вице-президент ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, проректор по исследованиям и разработкам Сергей Гаричев. Представители ТехноНИКОЛЬ и МФТИ договорились о перспективах сотрудничества по вопросам научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Международный производитель и ведущий российский технический вуз будут совместно исследовать и развивать свойства изоляционных материалов, заниматься подбором рецептур и сырьевых компонентов, моделировать физические и химические процессы при производстве материалов, совершенствовать технологические процессы производства, осуществлять модернизацию и разрабатывать новые изоляционные материалы, исследовать жизненный цикл материалов и решений.

В своей деятельности компания ТехноНИКОЛЬ значительное внимание уделяет инновационности предлагаемых рынку продуктов и технологий. Мы планируем, что сотрудничество с МФТИ и разработка новых материалов позволят нам увеличить экспорт продукции и также усовершенствовать материалы под конкретные задачи российских клиентов, рассказал вице-президент ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов. А, возможно, уже в ближайшем будущем мы сможем предложить как российским, так и иностранным клиентам инновационные продукты, которые совершат переворот в строительной отрасли.

www.tn.ru
 
 
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Корпорация ТехноНИКОЛЬ стремится к постоянному совершенствованию своих продуктов, внедрению инновационных технологий, разработанных как собственными научными...

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