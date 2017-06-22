В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТехноНИКОЛЬ и МФТИ сообща покоряют экспортные рынки сбыта Корпорация ТехноНИКОЛЬ стремится к постоянному совершенствованию своих продуктов, внедрению инновационных технологий, разработанных как собственными научными...

Корпорация ТехноНИКОЛЬ стремится к постоянному совершенствованию своих продуктов, внедрению инновационных технологий, разработанных как собственными научными центрами компании, так и крупнейшими научными и образовательными организациями. В России одним из ведущих технических вузов и флагманом в области инновационных разработок является Московский физико-технический институт. В Москве состоялась встреча руководства компании ТехноНИКОЛЬ и МФТИ, в рамках которой обсуждались возможные направления сотрудничества. В мероприятии приняли участие президент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников, вице-президент ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, проректор по исследованиям и разработкам Сергей Гаричев. Представители ТехноНИКОЛЬ и МФТИ договорились о перспективах сотрудничества по вопросам научно-исследовательской и инновационной деятельности.Международный производитель и ведущий российский технический вуз будут совместно исследовать и развивать свойства изоляционных материалов, заниматься подбором рецептур и сырьевых компонентов, моделировать физические и химические процессы при производстве материалов, совершенствовать технологические процессы производства, осуществлять модернизацию и разрабатывать новые изоляционные материалы, исследовать жизненный цикл материалов и решений.В своей деятельности компания ТехноНИКОЛЬ значительное внимание уделяет инновационности предлагаемых рынку продуктов и технологий. Мы планируем, что сотрудничество с МФТИ и разработка новых материалов позволят нам увеличить экспорт продукции и также усовершенствовать материалы под конкретные задачи российских клиентов, рассказал вице-президент ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов. А, возможно, уже в ближайшем будущем мы сможем предложить как российским, так и иностранным клиентам инновационные продукты, которые совершат переворот в строительной отрасли.www.tn.ru