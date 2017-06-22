Власти хотят создать агрохолдинг

Белорусские чиновники хотят создать в стране очередной холдинг, на этот раз - в агропромышленном комплексе.

Предложение о создании нового холдинга было озвучено во время посещения премьер-министром Андреем Кобяковым филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов. холдинг БорисовАгроПродукт должен будет объединить филиалы Борисовского комбината хлебопродуктов, новые свинокомплексы, предприятие «Борисовхлебпром»и его филиалы в Жодино, Вилейке, Молодечно, Несвиже и Солигорске. Как пояснил председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович, создание интеграционной структуры было бы экономически оправданно: оно позволило бы увеличить переработку зерна на 20%, поголовье свиней - на 44%.

При этом Кобяков отметил, что правительство будет рассматривать проект по созданию агрохолдинга. При принятии решения будет учитываться финансовое положение присоединяемых субъектов хозяйствования и перспективы их развития в составе холдинга.