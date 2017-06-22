Лукашенко снял некоторые барьеры для роста внешней торговли

Александр Лукашенко 23 июня подписал указ № 221, который снимает некоторые барьеры, потерявшие актуальность и сдерживавшие рост внешней торговли. Данным документом внесены изменения в указ от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций», сообщает пресс-служба президента.

Указом увеличены сроки завершения внешнеторговых операций, при экспорте — с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг), импорте — с 60 до 90 дней с даты проведения платежа, а при выполнении (оказании) строительных работ (услуг) за рубежом — не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.

Кроме того, не устанавливаются сроки для расчетов между операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, а также при проведении расчетов ГО «Белорусская железная дорога» с железнодорожными администрациями иных стран. Предоставляется возможность завершить внешнеторговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взысканию, но не ранее чем через три года с даты ее образования.

Плюс к этому расширяется перечень случаев, когда оплата импорта может осуществляться за счет кредитов, выданных правительству либо под его гарантии, а также за счет средств международной технической помощи.

Указ направлен на раскрепощение деловой инициативы, повышение конкурентоспособности экспорта, планомерное упрощение условий хозяйствования предприятий, говорится в сообщении.