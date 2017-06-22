МИД: Принятие в ООН резолюции по Беларуси - очередной пример двойных стандартов

В МИД Беларуси считают , что принятие Советом ООН резолюции о продлении на год мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси — очередной пример двойных стандартов, которые навязываются при рассмотрении темы прав человека в различных странах мира.



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«Именно навязываются, т.к. за антибелорусскую резолюцию проголосовало откровенное меньшинство — лишь 18 государств-членов Совета из 47», — отметил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.

«Позиция Беларуси остается прежней — мы не признаем страновых резолюций и учреждаемых ими мандатов спецдокладчиков. Уверены, что те средства, которые затрачиваются на их содержание (а сумма исчисляется миллионами долларов), могли бы внести действенный вклад в преодоление реальных вызовов в области прав человека в тех странах, которые по-настоящему в этом нуждаются», — заявили в МИД.

Мирончик напомнил, что Беларусь тесно сотрудничает с Советом ООН по правам человека в рамках процедуры универсального периодического обзора.

«Мы активно взаимодействуем с договорными органами по правам человека и относимся к группе из 33 стран, не имеющим „задолженностей“ по отчетам перед ними. Кроме того, Беларусь в прошлом году приняла Национальный план по правам человека и последовательно реализует его в непосредственном контакте с агентствами системы ООН. Это конкретное и обоюдно полезное взаимодействие будет нами продолжено независимо от политизированного решения СПЧ по Беларуси», — сказал пресс-секретарь ведомства.

Напомним, 23 июня Совет ООН по правам человека (СПЧ) продлил на год мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси. За принятие этого решения в Женеве проголосовали 18 стран, 8 — против, 21 — воздержались. Пост спецдокладчика с 2012 года занимает венгерский правозащитник Миклош Харасти. Беларусь традиционно не признает мандат спецдокладчика и отказывается с ним сотрудничать.

В резолюции СПЧ выразили обеспокоенность положением с правами человека в Беларуси, упомянули сообщения о пытках в тюрьмах, «продолжающиеся репрессии в отношении правозащитников и организаций гражданского общества», аресты журналистов в марте 2017 года.