МИНСК, 23 июн — Sputnik. Республиканскую доску почета обновят новыми "именами". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пятницу Sputnik в пресс-службе главы государства.

Определены 68 победителей. Конкурс проводился среди областей, Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности, которые достигли лучших показателей по итогам работы за 2016 год.

Известно, что самыми успешными в сфере социально-экономического развития стали 45 номинантов, а в экономии ресурсов — 23.

В 2016 году на Республиканскую доску почета "занесли" Несвижский, Мозырский и Толочинский районы. В структуре Беллегпрома первым оказался Брестский чулочный завод. А среди учреждений здравоохранения выделили Бешенковичскую центральную районную больницу.

Такой чести также удостоились Минский метрополитен, Гроднопромстрой, минский ЦУМ и еще ряд предприятий.