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Лукашенко одобрил новые "имена" для республиканской доски почета

23.06.2017 19:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Республиканскую доску почета обновят новыми "именами". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пятницу Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко одобрил новые "имена" для республиканской доски почета
© Pexels
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Определены 68 победителей. Конкурс проводился среди областей, Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности, которые достигли лучших показателей по итогам работы за 2016 год.

Известно, что самыми успешными в сфере социально-экономического развития стали 45 номинантов, а в экономии ресурсов — 23.

В 2016 году на Республиканскую доску почета "занесли" Несвижский, Мозырский и Толочинский районы. В структуре Беллегпрома первым оказался Брестский чулочный завод. А среди учреждений здравоохранения выделили Бешенковичскую центральную районную больницу.

Такой чести также удостоились Минский метрополитен, Гроднопромстрой, минский ЦУМ и еще ряд предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Победителей, достигших успехов в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов, всего 68.

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