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МАЗ и Mercedes хотят ремонтировать немецкие моторы в РБ, РФ и Украине
23.06.2017 22:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Компания Mercedes-Benz и Минский автомобильный завод работают над сертификацией грузовых сервисных станций в Беларуси, России и Украине, что позволит белорусским специалистам официально обслуживать немецкие двигатели, сообщили в пятницу в эфире "Белтелерадиокомпании".
МАЗ уже приобрел специальное диагностическое оборудование и инструменты. А его специалисты планируют пройти дополнительное обучение в учебном центре Mercedes в российских Набережных Челнах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Также немецкий концерт и белорусское предприятие совместно разрабатывают новые предложения и расширяют модельный ряд. В этом году на МАЗе начнется серийное производство грузовых автомобилей с двигателем экологического стандарта Евро-6.
"Выпустили автомобиль с Евро-4, это было в 2007 году. Евро-5 мы были одними из первых. Что касается Евро-6, то это будут не просто автомобили с двигателями Евро-6, но со и всеми электронными системами, которые сейчас вводятся в обязательном порядке для автомобилей, которые будут экспортироваться в страны Европы" — сказал в эфире телеканала заместитель главного конструктора ОАО "МАЗ" Николай Лакотко.
С новыми грузовиками минский завод и немецкий концерн рассчитывают выйти в страны Балтии, Балканского полуострова и Западной Европы.
Немецкий концерн и МАЗ сотрудничают уже 20 лет. Компания из Штутгарта также сотрудничает и с российским конкурентом минчан — КамАЗом — с 2008 года концерн Dailmler AG, владеющий маркой Mercedes-Benz, стал акционером завода в Набережных Челнах, а спустя два года в России был собран первый грузовик немецкой марки.
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Минский завод уже приобрел специальное диагностическое оборудование и инструменты и намеревается отправить своих работников на обучение.
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