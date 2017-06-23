МАЗ и Mercedes хотят ремонтировать немецкие моторы в РБ, РФ и Украине

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Компания Mercedes-Benz и Минский автомобильный завод работают над сертификацией грузовых сервисных станций в Беларуси, России и Украине, что позволит белорусским специалистам официально обслуживать немецкие двигатели, сообщили в пятницу в эфире "Белтелерадиокомпании".

МАЗ уже приобрел специальное диагностическое оборудование и инструменты. А его специалисты планируют пройти дополнительное обучение в учебном центре Mercedes в российских Набережных Челнах.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск и Москва до конца года предложат по три интеграционных проекта

Также немецкий концерт и белорусское предприятие совместно разрабатывают новые предложения и расширяют модельный ряд. В этом году на МАЗе начнется серийное производство грузовых автомобилей с двигателем экологического стандарта Евро-6.

"Выпустили автомобиль с Евро-4, это было в 2007 году. Евро-5 мы были одними из первых. Что касается Евро-6, то это будут не просто автомобили с двигателями Евро-6, но со и всеми электронными системами, которые сейчас вводятся в обязательном порядке для автомобилей, которые будут экспортироваться в страны Европы" — сказал в эфире телеканала заместитель главного конструктора ОАО "МАЗ" Николай Лакотко.

С новыми грузовиками минский завод и немецкий концерн рассчитывают выйти в страны Балтии, Балканского полуострова и Западной Европы.

Немецкий концерн и МАЗ сотрудничают уже 20 лет. Компания из Штутгарта также сотрудничает и с российским конкурентом минчан — КамАЗом — с 2008 года концерн Dailmler AG, владеющий маркой Mercedes-Benz, стал акционером завода в Набережных Челнах, а спустя два года в России был собран первый грузовик немецкой марки.