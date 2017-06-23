Американские инвесторы купили около двух третей белорусских евробондов

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Инвесторы из Соединенных Штатов купили 67% пятилетних евробондов, которые выпустила Беларусь, а также 61% десятилетних ценных бумаг, сообщили в пятницу Sputnik одновременно несколько источников в банковских кругах.



© Sputnik / Виктор Толочко Источник: Беларусь начинает размещение евробондов

Накануне Минфин Беларуси разместил два транша евробондов сроком обращения в пять и десять лет. Общая сумма ценных бумаг — 1,4 миллиарда долларов: пятилетние на 800 миллионов с доходностью в 7,125% и десятилетние под 7,625%.

Вторые по количеству покупателей белорусских евробондов — британские инвесторы, далее — представители континентальной Европы и других стран.

Беларусь с 19 июня провела в США road show ценных бумаг в американских долларах. Организаторами выступили Citi, Raiffeisen Bank, имеющий "дочку" в республике — "Приорбанк", а также "Банк развития Беларуси".