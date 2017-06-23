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Американские инвесторы купили около двух третей белорусских евробондов
23.06.2017 21:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Инвесторы из Соединенных Штатов купили 67% пятилетних евробондов, которые выпустила Беларусь, а также 61% десятилетних ценных бумаг, сообщили в пятницу Sputnik одновременно несколько источников в банковских кругах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне Минфин Беларуси
Вторые по количеству покупателей белорусских евробондов — британские инвесторы, далее — представители континентальной Европы и других стран.
Беларусь с 19 июня провела в США road show ценных бумаг в американских долларах. Организаторами выступили Citi, Raiffeisen Bank, имеющий "дочку" в республике — "Приорбанк", а также "Банк развития Беларуси".
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Минфин Беларуси накануне разместил пяти-и десятилетние еврооблигации общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов.
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