|
МАРТ за год нашел в Беларуси 60 нелегальных СТО-гаражников
23.06.2017 20:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования выявило в Беларуси 60 нелегальных станций техобслуживания, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе ведомства.
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
МАРТ
"Министерством сформирован список из 60 СТО, предположительно нелегально осуществляющих ремонт и (или) покраску автомобилей на территории республики", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что данный список был сформирован по результатам работы телефона "горячей линии" в МАРТ, а также в рамках взаимодействия министерства с легальными автосервисами.
По информации ведомства, сведения для наведения порядка в этих объектах уже направлены в Министерство по налогам и сборам и МЧС.
Как ранее сообщали в МАРТ, рынок подобных нелегальных услуг в Беларуси в долларовом выражении оценивается в 135 миллионов долларов США в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сведения для наведения порядка в этих объектах уже направлены в Министерство по налогам и сборам и МЧС.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии