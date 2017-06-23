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МАРТ за год нашел в Беларуси 60 нелегальных СТО-гаражников

23.06.2017 20:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования выявило в Беларуси 60 нелегальных станций техобслуживания, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе ведомства.

МАРТ за год нашел в Беларуси 60 нелегальных СТО-гаражников
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
Борьба с СТО-нелегалами: МАРТ снова просит "сдавать" гаражников

МАРТ начал борьбу против гаражных СТО год назад, тогда был анонсирован ряд контрольных мероприятий по выявлению нелегалов, оказывающих услуги по ремонту машин. 

"Министерством сформирован список из 60 СТО, предположительно нелегально осуществляющих ремонт и (или) покраску автомобилей на территории республики", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что данный список был сформирован по результатам работы телефона "горячей линии" в МАРТ, а также в рамках взаимодействия министерства с легальными автосервисами.

По информации ведомства, сведения для наведения порядка в этих объектах уже направлены в Министерство по налогам и сборам и МЧС.

Как ранее сообщали в МАРТ, рынок подобных нелегальных услуг в Беларуси в долларовом выражении оценивается в 135 миллионов долларов США в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Сведения для наведения порядка в этих объектах уже направлены в Министерство по налогам и сборам и МЧС.

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