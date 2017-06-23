МАРТ за год нашел в Беларуси 60 нелегальных СТО-гаражников

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования выявило в Беларуси 60 нелегальных станций техобслуживания, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе ведомства.

МАРТ начал борьбу против гаражных СТО год назад , тогда был анонсирован ряд контрольных мероприятий по выявлению нелегалов, оказывающих услуги по ремонту машин.

"Министерством сформирован список из 60 СТО, предположительно нелегально осуществляющих ремонт и (или) покраску автомобилей на территории республики", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что данный список был сформирован по результатам работы телефона "горячей линии" в МАРТ, а также в рамках взаимодействия министерства с легальными автосервисами.

По информации ведомства, сведения для наведения порядка в этих объектах уже направлены в Министерство по налогам и сборам и МЧС.

Как ранее сообщали в МАРТ, рынок подобных нелегальных услуг в Беларуси в долларовом выражении оценивается в 135 миллионов долларов США в год.