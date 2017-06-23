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Генпрокурор: в сравнении с прошлым годом число коррупционных преступлений увеличилось на треть

24.06.2017 10:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Преступлений стало меньше, но не в сфере коррупции. Об этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил интервью изданию «СБ — Беларусь сегодня». Предлагаем читателям TUT.BY наиболее интересные моменты и цифры беседы.


Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О криминогенной обстановке в стране

Генеральный прокурор охарактеризовал криминогенную обстановку в Беларуси как «спокойную и управляемую».

«Количество зарегистрированных в 2016 году преступлений сократилось в сравнении с 2015 годом на 4,2%, с 96 982 до 92 943. Снижение произошло во всех регионах республики. В сравнении с 2007 годом общее количество преступлений сократилось в два раза: со 180 до 93 тысяч; количество тяжких и особо тяжких преступлений — практически на четверть; убийств — на 45%; причинения тяжких телесных повреждений — на 60%; разбоев — на 80%; грабежей и краж — на 75% и 65% соответственно», — привел данные статистики Конюк.

О коррупции

«За 5 месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, количество зарегистрированных коррупционных преступлений увеличилось на 29,4% (с 451 до 584). Больше выявлено хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 37,7%), фактов злоупотребления служебными полномочиями или их превышения (на 64%). На 19,4% (237 и 283) возросло количество установленных лиц, совершивших коррупционные преступления», — рассказал генпрокурор.

Он также отметил, что сейчас расследуются уголовные дела в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств торговли, по чрезвычайным ситуациям, транспорта и коммуникаций, ряда крупных предпринимателей.

Конюк также подчеркнул, что количество выявленных коррупционных преступлений за последние годы относительно стабильно и не превышает 2% от общего числа зарегистрированных.

О дебиторской задолженности

Генеральный прокурор рассказал, что в настоящее время прокуратура выполняет поручение президента относительно внешней дебиторской задолженности перед белорусскими предприятиями иностранных контрагентов, прежде всего российских.

«Что бы ни говорили злопыхатели, боящиеся конкуренции, наша мясная и молочная продукция очень востребована на российском рынке. Иначе бы на ней не зарабатывали. Схема обычно классическая. Получают, условно говоря, 2 тонны нашей продукции и оплачивают ее. Потом получают уже 20 тонн и не платят. Покупатель банкротится, деньги исчезают. Наши поставщики верят российским потребителям, отправляют им продукцию без стопроцентной предоплаты, хотя надо к ней переходить. Работаем над проблемой вместе с российскими коллегами. Недавно собирали представителей наших товаропроводящих сетей с участием заместителя премьер-министра Владимира Ильича Семашко: доводили до них нашу позицию», — сообщил Конюк.

Глава ведомства также отметил, что уровень внешней дебиторской задолженности зашкаливает.

«Почему этим занимается прокуратура? Потому что созданы и работают коррупционные, мошеннические схемы. Недавно был арестован крупный бизнесмен, который торговал в Средней Азии белорусскими тракторами… Ущерб — на миллионы», — отметил Конюк.

Судя по всему, речь идет о председателе совета директоров холдинга Yaraw Эрнесте Алексееве. Он занимался поставками белорусской техники в Туркменистан. Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК Беларуси. Бизнесмен задержан.

 
 
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В то же время количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2007 годом снизилось в два раза.

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