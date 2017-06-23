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Электроэнергия будет дорожать медленнее

24.06.2017 13:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электрическую энергию. Такое решение закреплено в постановлении МАРТ от 19 мая, которое в субботу было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Электроэнергия будет дорожать медленнее
© Sputnik Дмитрий Астахов
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Снизить коэффициент индексации с 0,81 до 0,76 было решено в "целях сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, связанную с изменением курса доллара, снижения стоимости природного газа для энергоснабжающих организаций", — говорится в комментарии министерства, опубликованном БелТА.

Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии не изменились. В МАРТ напомнили, чем вызвана необходимость индексации. Дело в том, что в Беларуси цены на природный газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребителей устанавливаются в белорусских рублях, а согласно межправительственному соглашению с Россией, цена на природный газ для Беларуси устанавливается в долларах.

"Для обеспечения полной и своевременной оплаты за природный газ установлен порядок индексации цен (тарифов) на энергоресурсы. Указанный порядок позволяет газоснабжающим организациям ГПО "Белтопгаз" и энергоснабжающим организациям ГПО "Белэнерго" компенсировать затраты, понесенные при реализации природного газа, при производстве энергии, зависящие от изменения курса белорусского рубля по отношению к доллару США", — объяснили в министерстве.

 
Теги: Минск
 
 
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МАРТ в целях сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики снизило коэффициенты индексации этих тарифов.

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