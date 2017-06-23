Президент Вьетнама посетит Беларусь с официальным визитом 26-28 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, который 26−28 июня посетит с официальным визитом Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенты проведут встречу 27 июня во Дворце Независимости в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

«Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

В этот же день Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Программа официального визита Президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, встречу с представителями вьетнамской диаспоры и студентами, посещение ряда белорусских предприятий и культурных объектов.

Последний раз Александр Лукашенко общался с Чан Дай Куангом в мае этого года на полях форума «Один пояс и один путь» в Пекине. В декабре 2015 года президент Беларуси посещал Вьетнам с официальным визитом .

Вьетнам является одним из торговых партнеров Беларуси в азиатском регионе. По данным Нацстата, товарооборот между Беларусью и Вьетнамом в 2016 году составил 121 млн долларов, при этом экспорт — 76,8 мл, а импорт — 44,2 млн долларов. Годом ранее товарооборот между странами составлял 107 млн долларов. Важными статьями экспорта во Вьетнам являются калийные удобрения, машинокомплекты грузовой техники, карьерные самосвалы, шины, тракторы, подшипники, металлопродукция, пищевые продукты.