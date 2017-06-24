Дипломатия вышиванки. Как Макей и послы с семьями приоделись с национальным колоритом

«Вышиванка всегда была в моде, всегда была актуальна. А то, что сейчас ей больше внимания, это закономерно — мы 25 лет уже являемся независимым суверенным государством. Уже родились поколения, которые воспринимают это по-новому, иначе, чем те, кто родились в Советском Союзе», — говорит министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В воскресенье на элегантной и не пафосной площадке Dipservice Hall в самом центре Минска отметить день вышиванки по приглашению МИД Беларуси собрались послы с семьями. И почти все — в вышиванках.



Владимир Макей и глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин

— Через несколько дней мы будем праздновать День независимости, наш национальный праздник. И мы решили встретиться с вами накануне. Почему день вышиванки? Потому что орнамент, который мы видим, уходит корнями в глубокое прошлое. Наши предки носили одежду с таким орнаментом, отмечали в такой одежде семейные и национальные, государственные праздники. Этот орнамент никогда не отражал что-то плохое — войну, зло, насилие. Он проповедовал только добро, спокойствие и мир. И это отражает менталитет нашего народа. Хорошо, что сегодня мы имеем возможность возвратиться к своей истории. — приветствовал гостей Макей.





Облачиться в майки с национальным колоритом от объединения «Белхудожпромыслы» не отказался практически никто из дипломатов и членов их семей — одежда от предприятия Управделами президента приглянулась всем.





Самая впечатляющая вышиванка в воскресенье была на супруге министра иностранных дел, известной актрисе Вере Поляковой. Пока мы удивляемся, как удалось одеть женщин, обычно более щепетильных в выборе гардероба, в непривычную одежду — майки с принтом, некоторые уже приглядываются и к выставленным здесь же настоящим вышиванкам. А подобрать их посложнее, чем трикотажную майку. Да и цены кусаются — самая простоя женская рубашка — около 100 рублей.

— Ох, это действительно очень дорогие вещи, МИД не сможет всем раздать такие вышиванки, — улыбается Вера Полякова. — Я сама сбилась с ног, чтобы одеть себя и ребенка. Размерный ряд в вышиванках совсем не похож на тот, который у обычной одежды. Столько всего мерила — и только одна реально подошла. И страшно дорого! Я потратила всю свою зарплату в театре на две вышиванки и пояс.





— Наверное, мы возвращаемся к своим истокам, к тому, с чего мы начали, откуда мы вышли. Сама эта ткань, эта вышивка, она очень теплая, настоящая. Когда ты приезжаешь в любую страну, это всегда вызывает большой интерес, как и все национальное. Смотрите, мы все такие разные, но тем не менее — единые. Объединенные тем, что все хотят добра, мира, благополучия. Хотят быть вместе, за большим красивым столом. Посмотрите, насколько мы все похожи". — отмечает Полякова.



Владимир Макей с сыном. Cам Макей признался, что свою вышиванку купил только вчера

Супруга министра рассказала, как в недавнюю поездку в Грузию, где были дни культуры Беларуси, они повезли целую сумку белорусских вышиванок.

— Подарили всем нашим грузинским друзьям. Все были в восторге, сказали, обязательно будут носить! Сейчас много белорусов за рубежом стремяться носить одежду с национальным колоритом. Даже на пляже бывает идет в плавках и в вышиванке, — смеется Полякова.



Поверенный в делах США Роберт Райли и его сыновья















— Конечно сразу согласился одеть вышиванку! Почему нет? Вы же все были советскими народами, это и наша одежда тоже, — рассказывает посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. — Я люблю белорусский орнамент. Вот только пояс жене отдал. С нашим национальным костюмом сложнее — его надо шить под заказ, это долгая история. А вы молодцы, что освоили массовое производство такой национальной одежды. Очень хорошая идея — собраться в такой прекрасный воскресный летний день. Мы получили большое удоволсьтвие, в первую очередь, от прекрасных людей, нарядных детей, которые были одеты в красивую национальную одежду. И, самое главное, мы получили возможность пообщаться — и друг с другом, и с руководством Министерства иностранных дел в неформальной обстановке. Это очень дорогого стоит.



Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов

Владимир Макей действительно предложил послам организовать праздинк, на который все бы пришли в своих национальных одеждах.

— Наша национальная рубашка фактически такая же — она примерно из этих краев, та же вышиванка, чем-то похожая на белорусскую, украинскую, — говорит посол Израиля в Беларуси Алон Шогам. — Праздновать местные праздники — это всегда приятно. Тем более и погода хорошая, и атмосфера очень приятная. Мы благодарны МИД, который организует такие мероприятия, это дает возможность в неформальной атмосфере познакомиться с коллегами. Это ведь упрощает потом рабочие контакты.



посол Израиля Алон Шогам (справа)

А вот сам посол Израиля оказался чуть ли не единственным в этот день без вышиванки.

— Моя вышиванка попала к нам в субботу — некому было забрать, потому что в субботу нам нельзя работать. Так что это ни в коем случае не протест, — улыбается посол, уверяя. что вышиванку непременно наденет, если размер подойдет.

Кроме белорусской музыими и белорусской кухни дипломатов ждал показ одежды от белорусских производителей.



линия одежды из льна с элементами вышиванки от Белхудожпромыслов дизайнера Анастасии Фалькович















Нынешний воскресный праздник мог иметь еще один повод — сегодня 25-я годовщина установления дипотношений с Россией, но посол Александр Суриков на мероприятии так и не появился.

























Праздник вышиванки обещают сделать традиционным.