МИНСК, 25 июн — Sputnik. Германия выпустила партию из пяти тысяч купюр, чей номинал составляет ноль евро, сообщило издание Neue Osnabrücker Zeitung .

Стоит одна банкнота номиналом в ноль евро 2,5 евро.

На выпуск купюр дал разрешение Европейский центральный банк. Партия отпечатана на той же бумаге, что и более дорогие номиналы.

На банкнотах изображен парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года. Речь о трехмачтовом барке, который был построен в учебных целях по заказу флота ФРГ после того, как его прототип — "Горх Фок I" и другие парусные суда Германского флота — были по репарации переданы СССР и другим державам-победительницам во Второй мировой войне, а в распоряжении ФРГ не осталось крупных парусников.