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"Ноль евро" стоимостью 2,5 евро: Германия выпустила новую банкноту

25.06.2017 20:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Германия выпустила партию из пяти тысяч купюр, чей номинал составляет ноль евро, сообщило издание Neue Osnabrücker Zeitung.

Стоит одна банкнота номиналом в ноль евро 2,5 евро.

На выпуск купюр дал разрешение Европейский центральный банк. Партия отпечатана на той же бумаге, что и более дорогие номиналы.

На банкнотах изображен парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года. Речь о трехмачтовом барке, который был построен в учебных целях по заказу флота ФРГ после того, как его прототип — "Горх Фок I" и другие парусные суда Германского флота — были по репарации переданы СССР и другим державам-победительницам во Второй мировой войне, а в распоряжении ФРГ не осталось крупных парусников.

 
Теги: Минск
 
 
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