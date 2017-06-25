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Витебский комбинат шелковых тканей будут оздоравливать до 2022 года

26.06.2017 07:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси на 5 лет продлило срок санации (финансового оздоровления) ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.


Витебский комбинат шелковых тканей. Фото: darriuss.livejournal.com

С ходатайством о продлении срока санации предприятия в Совет министров обратился Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности. В итоге финансовое оздоровление комбината будут проводить еще 5 лет — до 23 июня 2022 года.

Напомним, Экономический суд области возбудил дело о банкротстве предприятия в феврале 2015 года, инициатором обращения стал сам комбинат. Затем суд признал предприятие экономически несостоятельным и на полтора года ввел процедуру санации — до 23 июня 2017 года.

Предприятие ведет историю с 1955 года. Вначале это была шелкоткацкая фабрика, затем, с 1968 года, — шелковый комбинат. С 2000 года его преобразовали в ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», который входил в состав концерна «Беллегпром».

 
 
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Экономический суд области возбудил дело о банкротстве предприятия в феврале 2015 года, инициатором обращения в суд стал сам комбинат.

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