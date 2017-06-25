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Обязательства БСБ Банка перед физлицами на 3 млн рублей перешли Агентству по возмещению вкладов
26.06.2017 09:47 — Новости Экономики | Tut.by
Руководству ЗАО «БСБ Банк» 26 июня 2017 года вручено официальное уведомление о решении правления Нацбанка Беларуси об
В соответствии с законом о гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц с 26 июня 2017 года обязательство по возмещению депозитов, привлеченных БСБ Банком, возникает у государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».
Законом предусмотрено, что объектами возмещения банковских вкладов являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физическими лицами на счетах и во вклады. Средства физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения.
По информации, полученной от ЗАО «БСБ Банк», на утро 26 июня 2017 года обязательства банка перед физическими лицами составляли порядка 3 млн белорусских рублей в эквиваленте.
С 17 июля 2017 года физические лица — клиенты БСБ Банка вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в банк-поверенный, которым определен Банк Москва-Минск, либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).
Подробная информация о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов
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По информации, полученной от ЗАО "БСБ Банк", на утро 26 июня 2017 года обязательства банка перед физическими лицами составляли порядка 3 млн белорусских рублей в...
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