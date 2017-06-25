Обязательства БСБ Банка перед физлицами на 3 млн рублей перешли Агентству по возмещению вкладов

Руководству ЗАО «БСБ Банк» 26 июня 2017 года вручено официальное уведомление о решении правления Нацбанка Беларуси об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций с физлицами, сообщает Нацбанк.

В соответствии с законом о гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц с 26 июня 2017 года обязательство по возмещению депозитов, привлеченных БСБ Банком, возникает у государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Законом предусмотрено, что объектами возмещения банковских вкладов являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физическими лицами на счетах и во вклады. Средства физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения.

По информации, полученной от ЗАО «БСБ Банк», на утро 26 июня 2017 года обязательства банка перед физическими лицами составляли порядка 3 млн белорусских рублей в эквиваленте.

С 17 июля 2017 года физические лица — клиенты БСБ Банка вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в банк-поверенный, которым определен Банк Москва-Минск, либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).

Подробная информация о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов размещена на официальном интернет-сайте агентства .