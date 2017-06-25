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БСБ-банку вручили официальное уведомление об отзыве лицензии

26.06.2017 10:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Руководству ЗАО "БСБ Банк" в понедельник официально вручено уведомление о решении правления Нацбанка об отзыве лицензии на осуществление отдельных операций с физлицами, сообщили Sputnik в пресс-службе регулятора.

Об ограничении лицензии БСБ-банка стало известно 15 июня — Нацбанк уведомил БСБ об отзыве лицензии в части отдельных операций с физическими лицами, в том числе по зарплатным проектам или с вкладами.

БСБ-банку вручили официальное уведомление об отзыве лицензии
© Sputnik / Виктор Толочко
БСБ Банк рассказал, как будут работать его карточки после 25 июня

"Руководству ЗАО "БСБ Банк" 26 июня 2017 г. вручено официальное уведомление о решении Правления Национального банка Республики Беларусь об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций с физическими лицами", — сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Уже с понедельника обязательства по возмещению банковских вкладов перешли к Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов. На сегодня обязательства БСБ-банка перед физлицами составляют три миллиона рублей в эквиваленте — чуть более полутора миллионов долларов.

С 17 июля клиенты БСБ-банка смогут подать заявление о выплате возмещения в агентство или в банк "Москва-Минск".

Большинство клиентов БСБ-банка уже успели снять свои вклады или обналичить средства с зарплатных счетов. Всего за несколько дней банк выдал держателям пластиковых карт и владельцам счетов около 15 миллионов долларов. Впрочем, у клиентов есть возможность не снимать деньги, а "перевести" свои счета с выпущенными БСБ-банком карточками в БНБ-банк ("Белорусский народный банк").

 
Теги: Минск
 
 
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Банк теперь не может осуществлять банковскую деятельность с физическими лицами, а обязательства БСБ-банка по вкладам перешли к Агентству по гарантированному...

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Обязательства БСБ Банка перед физлицами на 3 млн рублей перешли Агентству по возмещению вкладов
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