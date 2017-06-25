ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матюшевский: Мы выходим на траекторию восстановления, реальная зарплата растет третий месяц

26.06.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики, темпы роста которой прибавляют от месяца к месяцу, заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский, выступая в парламенте.

В частности, отметил он, планы на полугодие выполняются с опережением — +0,9% против 0,2% по прогнозу.

Матюшевский обратил внимание, что инфляция в стране держится на минимальном уровне — 2,7% при прогнозе на полугодие 6,7%. «Снижается процентная нагрузка на реальный сектор экономики. 15% по новым кредитам для юрлиц — это минимум за прошедшую пятилетку», — сказал он, отметив также улучшение финансовых результатов работы предприятий.

«Реальная зарплата растет третий месяц подряд на фоне ее снижения в последние два года. При этом в целом по экономике сохранена увязка роста зарплат с ростом производительности труда», — подчеркнул первый вице-премьер.

Он отметил, что прирост ВВП обеспечивается главным образом за счет внешнего спроса. «Благоприятная внешняя конъюнктура позволяет наращивать экспорт высокими темпами. +19,5 по итогам января-апреля. Примечательно, что опережающими темпами растет именно не сырьевой, а технологический экспорт», — сказал Матюшевский.

Положительную динамику демонстрируют все отрасли за исключением строительства, но основным драйвером роста выступает промышленность, отметил вице-премьер. «Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, выпуск химической продукции, легкая промышленность. Стабилизирована ситуация в машиностроение. Уровень складских запасов минимален за пять лет», — сказал Матюшевский.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Реальная зарплата растет третий месяц подряд на фоне ее снижения в последние два года. При этом в целом по экономике сохранена увязка роста зарплат с ростом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Таких комфортных денег сегодня на рынке нет. В Минэкономики рассказали о новом кредиторе Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика