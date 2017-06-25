Матюшевский: Мы выходим на траекторию восстановления, реальная зарплата растет третий месяц

Сегодня Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики, темпы роста которой прибавляют от месяца к месяцу, заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский, выступая в парламенте.

В частности, отметил он, планы на полугодие выполняются с опережением — +0,9% против 0,2% по прогнозу.

Матюшевский обратил внимание, что инфляция в стране держится на минимальном уровне — 2,7% при прогнозе на полугодие 6,7%. «Снижается процентная нагрузка на реальный сектор экономики. 15% по новым кредитам для юрлиц — это минимум за прошедшую пятилетку», — сказал он, отметив также улучшение финансовых результатов работы предприятий.

«Реальная зарплата растет третий месяц подряд на фоне ее снижения в последние два года. При этом в целом по экономике сохранена увязка роста зарплат с ростом производительности труда», — подчеркнул первый вице-премьер.

Он отметил, что прирост ВВП обеспечивается главным образом за счет внешнего спроса. «Благоприятная внешняя конъюнктура позволяет наращивать экспорт высокими темпами. +19,5 по итогам января-апреля. Примечательно, что опережающими темпами растет именно не сырьевой, а технологический экспорт», — сказал Матюшевский.

Положительную динамику демонстрируют все отрасли за исключением строительства, но основным драйвером роста выступает промышленность, отметил вице-премьер. «Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, выпуск химической продукции, легкая промышленность. Стабилизирована ситуация в машиностроение. Уровень складских запасов минимален за пять лет», — сказал Матюшевский.