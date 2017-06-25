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Таких комфортных денег сегодня на рынке нет. В Минэкономики рассказали о новом кредиторе Беларуси

26.06.2017 10:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Таких длинных и комфортных денег сегодня на рынке просто нет». Так первый замминистра экономики Дмитрий Крутой анонсировал приход в Беларусь Европейского инвестиционного банка. Он должен начать работу в нашей стране в июле и до конца года инвестировать до 200 миллионов евро.


За прошлый год Европейский инвестиционный банк во всем мире прокредитовал проектов на 80 миллиардов евро. Около 15 процентов этой суммы получили страны вне ЕС. По словам замминистра экономики, финансовые условия работы ЕИБ гораздо выгоднее, чем те, что предлагают Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

— Это будут самые комфортные внешние заимствования. Мы получим деньги под ставку от одного до трех процентов годовых на 25 лет с льготным мораторием на 5 лет, — рассказал Дмитрий Крутой.

Европейский инвестиционный банк сосредоточится на кредитовании малого бизнеса и проектов в сфере электроэнергетики и транспорта.

— Есть проект с Минскводоканалом примерно на 145 миллионов долларов по очистке сточных вод Минска. Второй крупный проект — это дорога М7 до границы с Литвой и реконструкция пункта пропуска «Каменный лог», — уточнил первый замминистра экономики.

Сейчас ЕИБ занимается поиском партнера для поддержки малого бизнеса. Скорее всего, им станет Беларусбанк. Портфель оценивается в 100 миллионов долларов.

О приходе в Беларусь Европейского инвестиционного банка стороны окончательно договорились в мае в Люксембурге. На просторах СНГ финансовый институт был представлен везде, кроме нашей страны, Туркменистана и Узбекистана. Мешали санкции.

Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Собственниками банка выступают 28 государств — членов ЕС. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.

 
Теги: Минск
 
 
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