Почему крупнейшие транснациональные корпорации бегут из Беларуси?

На прошлой неделе об выходе из бизнеса в Бобруйске и Речице объявил один из мировых пивных лидеров HeinekenGroup.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Как подсчитало Завтра твоей страны , за последние десять лет на белорусском рынке свернули деятельность около десяти западных транснациональных корпораций (ТНК), входящих в 2000 глобальных компаний по версии Forbes. За это время с Запада в Беларусь пришло вдвое меньше международных бизнесов. В основном это были франшизы отелей и ресторанов.

В каждом конкретном случае была своя причина прекращения бизнеса. Самые частые — смена стратегии на фоне депрессии в мировой и региональной экономиках и неоправдавшиеся надежды на рост рынка ЕАЭС. В любом случае надежды белорусского правительства по привлечению в страну инвестиций ТНК не оправдываются.

Голландские корпорации Heineken Group и Unilever, занимающие в рейтинге Forbes, соответственно, 103 и 316 места, перепродали свои белорусские бизнесы локальным игрокам. Заводы Heineken в Беларуси переходят в собственность Oasis Group, которую создал для рынков Беларуси, Украины и Казахстана инвестор Евгений Кашпер.

Гомельскую фабрику «Ингман мороженое» у Unilever в 2016 году выкупила латвийская компания Food Union, принадлежащая одному из основателей «Юнимилка», российскому бизнесмену Андрею Бесхмельницкому.

За последнее время покинули белорусский рынок еще несколько мировых игроков.

В 2016 году, сославшись на изменившиеся приоритеты в развитии, отказалась участвовать в строительстве установок переработки жидких отходов на очистных сооружениях Минска австрийская группа Strabag (1631 место в рейтинге Forbes). Ранее Strabag реализовала несколько проектов в Беларуси, одним из которых стал завод по переработке отходов в Бресте.

В 2013 году в результате раздела совместного бизнеса в СНГ между чешской компанией PPFGroupи итальянским страховщиком Generali последний вышел из белорусской компании «Генерали». Сначала она была переименована в «ППФ Страхование», в 2016 году — в «Аснова Страхование». GeneraliGroupзанимает в рейтинге Forbes139-е место.

В 2010 году на переговорах в Нацбанке руководители одного из крупнейших финансовых учреждений мира французской группы SocieteGenerale (112-е место) заявляли о намерении напрямую вложить средства в «Белросбанк», который контролировали через российский «Росбанк». Но не сделали этого, и в 2012 году продали «Белросбанк» «Альфа-Банку».

В конце 2010 года французская страховая группа AXA (27 место) официально сообщила о покупке 80% доли в крупнейшем частном страховщике «Би энд Би иншуренс К». Однако по неизвестным причинам через несколько месяцев французы отказались от закрытия сделки.

В том же 2010 году в Беларуси было зарегистрировано иностранное предприятие «Маркс и Спенсер Бел», которое должно было взять на себя управление готовящейся к открытию в Беларуси сети магазинов готовой одежды. Но британский бренд, принадлежащий Marks & Spencer (1305 место), на рынке так и не появился.