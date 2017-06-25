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Почему крупнейшие транснациональные корпорации бегут из Беларуси?
26.06.2017 10:37 — Новости Экономики | Tut.by
На прошлой неделе об выходе из бизнеса в Бобруйске и Речице
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В каждом конкретном случае была своя причина прекращения бизнеса. Самые частые — смена стратегии на фоне депрессии в мировой и региональной экономиках и неоправдавшиеся надежды на рост рынка ЕАЭС. В любом случае надежды белорусского правительства по привлечению в страну инвестиций ТНК не оправдываются.
Голландские корпорации Heineken Group и Unilever, занимающие в рейтинге Forbes, соответственно, 103 и 316 места, перепродали свои белорусские бизнесы локальным игрокам. Заводы Heineken в Беларуси переходят в собственность Oasis Group, которую создал для рынков Беларуси, Украины и Казахстана инвестор Евгений Кашпер.
Гомельскую фабрику «Ингман мороженое» у Unilever в 2016 году выкупила латвийская компания Food Union, принадлежащая одному из основателей «Юнимилка», российскому бизнесмену Андрею Бесхмельницкому.
За последнее время покинули белорусский рынок еще несколько мировых игроков.
В 2013 году в результате раздела совместного бизнеса в СНГ между чешской компанией PPFGroupи итальянским страховщиком Generali последний вышел из белорусской компании «Генерали». Сначала она была переименована в «ППФ Страхование», в 2016 году — в «Аснова Страхование». GeneraliGroupзанимает в рейтинге Forbes139-е место.
В конце 2010 года французская страховая группа AXA (27 место) официально сообщила о покупке 80% доли в крупнейшем частном страховщике «Би энд Би иншуренс К». Однако по неизвестным причинам через несколько месяцев французы отказались от закрытия сделки.
В том же 2010 году в Беларуси было зарегистрировано иностранное предприятие «Маркс и Спенсер Бел», которое должно было взять на себя управление готовящейся к открытию в Беларуси сети магазинов готовой одежды. Но британский бренд, принадлежащий Marks & Spencer (1305 место), на рынке так и не появился.
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На прошлой неделе об выходе из бизнеса в Бобруйске и Речице объявил один из мировых пивных лидеров HeinekenGroup.
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