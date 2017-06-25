— Архитектура — это не только «обертка», красивые здания, но и функционализм, проработанная внутренняя начинка здания. На Немиге как раз она есть. Больше нет ни одного района в Минске, где бы так хорошо сочетались торговые площадки, офисы и жилье. В той же Каменной Горке есть только одно жилье. И если жителю этого района нужно что-то купить, например, он едет в центр, говоря при этом: «Я еду в город». Почему он не чувствует себя в городе, находясь в КГ, это большая проблема, которую нужно решать, — дополняет Алексей.

На вопрос, так что же нужно поменять в Минске, оба архитектора сошлись во мнении, что нужно работать с водно-зеленым диаметром, который находится под угрозой уничтожения. Его нужно переосмыслить, насытить функциями. Например, создать там больше летних кафе, микро-офисы для фрилансеров, добавить паромных лодок, которые бы переправляли людей с одного берега на другой.

— Вообще, Минску очень не хватает творческих зон, атмосферных мест. Например, такое место очень спонтанно получилось на ул. Октябрьской, где промышленная зона. Это не центр города, городские власти благополучно забыли про это место и там развернулось творческое пространство. Таких мест в городе должно быть больше, причем не только в центре города. Например, на Цнянском водохранилище сделали пляж, куда люди просто приходят позагорать. Однако из этой территории можно сделать не только пляж, а что-то более интересное, — высказался Алексей.